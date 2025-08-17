Головна Світ Соціум
Перший ураган 2025 року «Ерін» поблизу США змінив категорію небезпеки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Перший ураган 2025 року «Ерін» поблизу США змінив категорію небезпеки
«Ерін» рухається на захід-північний захід зі швидкістю майже 22 км/год
фото: Reuters

Ураган «Ерін» понижено до 3-ї категорії, – NHC

Ураган «Ерін», перший в атлантичному сезоні 2025 року, був понижений до 3-ї категорії, повідомив Національний центр ураганів США (NHC). Це сталося через незначне зменшення швидкості вітру в штормі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Наразі ураган знаходиться приблизно за 530 км на східно-південний схід від острова Гранд-Терк. Його максимальна стійка швидкість вітру становить 205 км/год. Раніше, на піку, шторм був класифікований як ураган 5-ї категорії з максимальною швидкістю вітру 240 км/год, потім його понизили до 4-ї.

Перший ураган 2025 року «Ерін» поблизу США змінив категорію небезпеки фото 1
фото: Національний центр ураганів США

За даними NHC, «Ерін» рухається на захід-північний захід зі швидкістю майже 22 км/год. Очікується, що його рух сповільниться, а потім він поверне на північ. За прогнозами, ураган пройде на схід від островів Теркс і Кайкос, а також південно-східних Багамських островів.

Перший ураган 2025 року «Ерін» поблизу США змінив категорію небезпеки фото 2
фото: Reuters

Океанські хвилі, спричинені «Еріном», продовжуватимуть впливати на північні Підвітряні острови, Віргінські острови, Пуерто-Рико, Еспаньйолу, а також Теркс і Кайкос. Ці хвилі поширяться на Багами, Бермудські острови, східне узбережжя США та Атлантичну Канаду. Очікується, що вони спричинять небезпечні для життя прибої та розривні течії.

Спеціалісти зазначають, що «Ерін» також може створити ризики лісових пожеж у разі виникнення іскор та розповсюдження полум’я вітром. Проте, за прогнозами, ураган залишиться достатньо далеко від узбережжя США, щоб уникнути значного впливу на східну частину країни.

