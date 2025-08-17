На Курщині отримав важкі поранення важливий російський генерал

Українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка

Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу

У ніч проти 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ. У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Еседулла Абачев – заступник командувача угруповання військ «Сєвєр» ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу», – сказано у повідомленні розвідки.

Еседулла Абдулмумінович Абачев – російський військовослужбовець, черговий кривавий генерал, який бере участь у плануванні російсько-української війни. Народився 13 червня 1976 року на території Дагестанської АРСР, у селі Зільдік Хівського району в сім’ї робітників.

Брав участь у всіх військових спецопераціях, які курує кремль: вірмено-азербайджанському конфлікті, другій чеченській війні, збройному вторгненні РФ у Грузію 2008 року, терористичній операції в Сирії. За кожен кривавий «подвиг» Абачев був особисто нагороджений Путіним орденом мужності.

З 24 лютого 2022 року бере участь у так званій спеціальній військовій операції на території України.