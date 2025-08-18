В Ізраїлі пройшли масові протести проти війни в Секторі Газа

Близько 100 тис. людей пройшли маршем від залізничної станції Савідор та приєдналися до головного мітингу

У неділю, 17 серпня, в Ізраїлі відбувся черговий день масштабного страйку та блокувань, організованих Форумом сімей заручників. Акції мали на меті тиснути на уряд і закликати до повернення полонених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RFI.

За даними організаторів, близько 100 тис. людей пройшли маршем від залізничної станції Савідор та приєдналися до головного мітингу. До протесту долучилися численні організації, серед яких найбільші муніципалітети – Тель-Авів і Хайфа, а також провідні університети країни.

Now in Tel Aviv: a huge anti-war, pro-hostage-deal protest.



Israelis won’t go like sheep to the slaughter in Netanyahu’s national suicide bombing!



Today is for Jews & true friends of Israel to take pride in the country & stand with Israel against Bibi.

pic.twitter.com/oElx3mVuog — Michael Hasin (@novussubsole) August 17, 2025

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що поліція затримала щонайменше 25 учасників акцій. Демонстранти перекривали дороги, вимагаючи укладення угоди щодо звільнення заручників, припинення вогню та завершення війни з ХАМАС.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу різко розкритикував дії протестувальників:

«Ті, хто сьогодні закликають покласти край війні без поразки ХАМАС, не лише зміцнюють позиції ХАМАС і віддаляють звільнення наших заручників, а й гарантують, що жахи 7 жовтня повторяться», – заявив він.

‘LARGEST’ anti-war protest in Israel since October 7



Hundreds of thousands demand Netanyahu end the ‘ANNIHILATION’ war



Organizers claim 200,000+ on the streets tonight https://t.co/pFtYc8EtIN pic.twitter.com/aomfy4BVHb — RT (@RT_com) August 17, 2025

Водночас очільник уряду додав, що готовий розглянути можливість часткового припинення вогню в Газі в обмін на угоду про звільнення заручників.

Раніше ми писали, що у Тель-Авіві та десятках інших міст Ізраїлю пройшли масштабні акції протесту на тлі рішення прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу встановити повний контроль над усією територією сектора Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляє Times of Israel, у Тель-Авіві на вулиці вийшли щонайменше 10 тисяч людей. За оцінками видання, це найбільші демонстрації за останні місяці. Протести також відбулися у Хайфі, Єрусалимі, Беер-Шеві та десятках інших населених пунктів.

Варто нагадати, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

З 17 серпня мешканцям Гази мають надати намети та інше обладнання для облаштування тимчасових притулків. Доправлятимуть їх через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, а транспортування здійснюватимуть ООН та міжнародні гуманітарні організації після погодження з ізраїльським Міноборони.

До слова, ХАМАС випустив нове відео з ізраїльським заручником, який просить Нетаньягу зупинитися, розказує, скільки він не їв та копає собі могилу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Як відомо, у цьому відеоролику ХАМАС показано 24-річного ізраїльського заручника Ев'ятара Давида, викраденого з фестивалю 7 жовтня 2023 року. Чоловік сильно схуд, оскільки голодує, він показує календар, де видно, у які дні йому вдалося поїсти. У голоді звинувачує Нетаньягу.