Reuters: Ізраїль готує евакуацію жителів північної Гази перед новим наступом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В ООН висловили занепокоєння планами Ізраїлю, наголосивши, що примусове переселення на південь лише поглибить гуманітарну кризу
фото з відкритих джерел

З 17 серпня мешканцям Гази мають надати намети та інше обладнання для облаштування тимчасових притулків

Ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

З 17 серпня мешканцям Гази мають надати намети та інше обладнання для облаштування тимчасових притулків. Доправлятимуть їх через контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, а транспортування здійснюватимуть ООН та міжнародні гуманітарні організації після погодження з ізраїльським Міноборони.

Прем’єр Беньямін Нетаньягу заявив, що перед початком наступу цивільних евакуюють до так званих «безпечних зон», а саме місто Газа він назвав останнім оплотом ХАМАСу. Міністр оборони Ізраель Кац уточнив, що деталі операції ще узгоджуються.

В ООН висловили занепокоєння планами Ізраїлю, наголосивши, що примусове переселення на південь лише поглибить гуманітарну кризу. Водночас організація привітала відновлення доступу гуманітарних вантажів: «ООН та її партнери скористаються цією можливістю», – зазначив речник.

Палестинські представники та міжнародні структури наголошують, що у Газі фактично немає безпечних місць, навіть у районах, куди Ізраїль планує переселити людей.

Угруповання «Ісламський джихад», що діє разом із ХАМАС, назвало дії Ізраїлю «жорстокою кампанією з окупації» та «порушенням міжнародних конвенцій».

Тим часом ізраїльські війська посилюють бойові дії на околицях Гази –ьу районах Зейтун і Шуджая тривають авіаудари та танкові обстріли. 16 серпня армія розпочала нову операцію в Зейтуні, метою якої є знищення тунелів, ліквідація бойовиків та пошук вибухівки.

Раніше ми писали, що міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оголосив про початок будівництва поселення у районі Маалє-Адумім, що розділить Західний берег Йордану та відріже його від Східного Єрусалиму. Проєкт E1, реалізацію якого планують розпочати 20 серпня, може поставити хрест на перспективах створення Палестинської держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Смотрич заявив, що прем'єр Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп погодили відновлення плану, хоча офіційних підтверджень від обох лідерів немає. Міністр наголосив, що відповіді на спроби визнання Палестинської держави Ізраїль надаватиме «не документами, а фактами» – у вигляді нових будинків та районів.

