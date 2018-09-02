Данія заарештувала судно з росіянами на борту



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Судно належить Мурманському морському пароплавству

Влада Данії заарештувала біля мису Скаген судно «Нова Земля», що належить Мурманському морському пароплавству. На його борту знаходяться 19 росіян, повідомили російським ЗМІ в російській профспілці моряків.

Він нагадав, що «Нова Земля» - не перше арештоване за кордоном судно пароплавства. У липні в Іспанії заарештували теплохід «Заполяр'я», який до цих пір стоїть біля берегів Сеути.

У профспілці моряків підкреслили, що на даний момент щонайменше 80 російських моряків перебувають в складному становищі з вини судновласника, а також відзначили, що Мурманське морське пароплавство ігнорує запити профспілки про плани щодо виходу з ситуації, що склалася.

У червні в Естонії був заарештований російський паром «Петербург» за борги, що виникли в минулому році під час стоянки в Ризі. Моряки мали проблеми з продовольством і водою, екіпаж порома не отримував зарплату кілька місяців.

Нагадаємо, вночі на 1 вересня близько півночі, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

Це вже 99 затримання (безпосередньо в морі, не враховуючи перевірок перед та в Керченській протоці) з 17 травня 2018 року.