Дельфіни врятували жінку, яка 12 годин провела у відкритому морі

Американку віднесло в море під час нічного купання

Жінка провела у 18-градусному морі близько 12 годин. Їй вдалося врятуватись завдяки дельфінам, які кружляли поруч із потерпілою. Про це повідомляє Daily Mail.

Викладач університету, якого звати Хосров Хосравані, тільки нещодавно отримав права на управління яхтою. Того дня він здійснював морську подорож разом із друзями з Марина дель Рей до пляжу Парадайз-Коув.

Під час мандрівки у відкритому морі він побачив зграю дельфінів, які кружляли на одному місці, привертаючи увагу. Коли Хосров підплив до них ближче, виявив у воді жіночу руку.

«Якби не дельфіни, я б ніколи не побачив цієї жінки, якій залишалося жити лише кілька хвилин», – заявив чоловік.

Він зазначив, що перед відправкою провів друзям інструктаж із безпеки.

«Я їм сказав, що зазвичай ці навички не знадобляться на практиці, але їх треба знати. А за 30 хвилин їм усім довелося згадати те, чого я їх навчав», – додав Хосров.

Оголену жінку дістали із води. Вона була знесилена й замерзла настільки, що не могла рухатися і говорити. Потерпілу вкутали у ковдри та зв'язалися з рятувальниками.

Через сім хвилин прибула команда, яка забрала жінку на берег. Виявилося, що американку підхопила течія, коли вона вночі вирішила покупатися сама.

Нагадаємо, на курорті Миколаївської області Кінбурська коса дельфін влаштував для відпочивальників «виступ».