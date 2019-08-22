Демократ Джей Інслі знявся із президентських перегонів в США



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Поки що Інслі відмовився підтримати якогось іншого кандидата серед однопартійців

В Інслі виникли проблеми із необхідним рівнем підтримки електорату для участі в третьому раунді дебатів

Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі припинив свою участь в президентських перегонах в США.

Про це пише видання Politico.

Інслі мотивував це рішення тим, що йому зрозуміло, що він не зможе стати президентом. Губернатор-демократ будував свою кампанію на необхідності боротьби із змінами клімату.

Поки що Інслі відмовився підтримати якогось іншого кандидата серед однопартійців.

В губернатора штату Вашингтон виникли проблеми із отриманням необхідного рівня підтримки серед електорату Демократичної партії для участі в третій серії дебатів, які пройдуть у вересні. На сьогодні лише 10 із 22 учасників перегонів серед демократів, які претендують на офіційну посаду кандидата в президенти від цієї партії, виконали умови для участі в третій серії дебатів. Мова йде як про необхідний рівень підтримки електорату, так і про отримання необхідної кількості пожертвувань від донорів.

Нагадаємо, опитування SurveyUSA свідчить, що колишній віцепрезидент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз.

Трамп напередодні дебатів учасників президентських перегонів від демократів припустив, що його суперником на виборах 2020 року від Демократичної партії стане колишній віцепрезидент Джо Байден.

Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року.

У кампанію вже включилися більш як 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них - колишній віцепрезидент Джо Байден.