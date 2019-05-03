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    У світі

    Демократ Майкл Беннет оголосив про свою участь у виборах президента США

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    Сенатор від Демократичної партії США Майкл Беннет з - Демократ Майкл Беннет оголосив про свою участь у виборах президента США
    Сенатор від Демократичної партії США Майкл Беннет з

    Беннет вирішив брати участь у виборах, незважаючи на те, що в нього рак передміхурової залози

    Сенатор від Демократичної партії США Майкл Беннет заявив, що має намір взяти участь у виборах президента США в 2020 році.

    Про це повідомляє CNN .

    На його думку, США зіткнулися з «відсутністю економічних можливостей для більшої частини американського населення та з необхідністю відновити репутацію влади США». 

    Беннет вирішив брати участь у виборах, незважаючи на те, що в нього рак передміхурової залози.

    Нагадаємо, 25 квітня колишній віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році.

    Раніше колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

    Свої кандидатури на пост президента США від Демократичної партії вже висунули 19 високопоставлених демократів. 76-річний Байден – найстарший та найдосвідченіший політик у цій гонці.

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