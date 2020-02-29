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    У світі

    День народження російської блогерки закінчився трьома смертями

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    <p>Блогерка Діденко Катерина з чоловіком</p> - День народження російської блогерки закінчився трьома смертями

    Блогерка Діденко Катерина з чоловіком

    На місце святкування прибули чотири бригади швидкої медичної допомоги

    Російська блогерка Катерина Діденко, відома як «аптечний Ревізорро», ледь не загинула 28 лютого під час святкування свого дня народження з друзями в банному комплексі в Москві. Хоча сама Діденко вижила, загинули її 32-річний чоловік Валентин Діденко та двоє друзів, загалом постраждали семеро людей.

    Чоловік блогерки Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 26-річчя і для створення святкового антуражу висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду в розпал святкування.

    Лід повинен був перетворитися на ефектну пару. Так і сталося, але при цьому відбулася хімічна реакція і з кубиків льоду почав активно виділятися вуглекислий газ. Оскільки він важчий за повітря, тому дим сконцентрувався на поверхні води і потрапив у дихальні шляхи тих, хто вирішив скупатися.

    Коли гості стрибнули у воду, то почали синіти і втрачати свідомість. Люди, що перебували у воді, отримали сильні хімічні опіки легенів.

    За мить до смерті:

    На місце святкування прибули чотири бригади швидкої медичної допомоги. Спочатку ЗМІ повідомили про смерть Катерини Діденко, проте згодом блогерка це спростувала, записавши відеозвернення. При цьому її чоловік потрапив у реанімацію у вкрай важкому стані, де і помер.

    Всього участь у святкуванні брали 18 людей. Серед них – вагітна сестра іменинниці – Анна Діденко. Їй теж надавали допомогу.

    Відеозвернення Катерини Діденко:

    Без батька залишилися двоє дітей.

    1289799_11569656.jpg_571678_-_google_chromeПодружжя Діденків та їхні діти / Фото з соцмереж

    Зауважимо, що працівники сауни попереджали Валентина, що в приміщенні небезпечно застосовувати таку кількість сухого льоду, але він проігнорував їхні слова.

    «Сухий лід – це лужна субстанція, з якої в принципі, якщо на неї вода потрапила, виходить кислота. Ось і отримали в басейні концентрацію соляної кислоти. Ідіотів мало, хто таке на собі пробує. А сухий лід для охолодження морозива використовують. Зараз на ринку що завгодно можна купити», – розповів хімік Ігор Кукушкін з Російського союзу хіміків.
    Росія смерть
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