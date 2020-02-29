День народження російської блогерки закінчився трьома смертями
Блогерка Діденко Катерина з чоловіком
На місце святкування прибули чотири бригади швидкої медичної допомоги
Російська блогерка Катерина Діденко, відома як «аптечний Ревізорро», ледь не загинула 28 лютого під час святкування свого дня народження з друзями в банному комплексі в Москві. Хоча сама Діденко вижила, загинули її 32-річний чоловік Валентин Діденко та двоє друзів, загалом постраждали семеро людей.
Чоловік блогерки Діденко вирішив влаштувати їй ефектну вечірку на честь 26-річчя і для створення святкового антуражу висипав у басейн 25 кілограмів сухого льоду в розпал святкування.
Лід повинен був перетворитися на ефектну пару. Так і сталося, але при цьому відбулася хімічна реакція і з кубиків льоду почав активно виділятися вуглекислий газ. Оскільки він важчий за повітря, тому дим сконцентрувався на поверхні води і потрапив у дихальні шляхи тих, хто вирішив скупатися.
Коли гості стрибнули у воду, то почали синіти і втрачати свідомість. Люди, що перебували у воді, отримали сильні хімічні опіки легенів.
За мить до смерті:
На місце святкування прибули чотири бригади швидкої медичної допомоги. Спочатку ЗМІ повідомили про смерть Катерини Діденко, проте згодом блогерка це спростувала, записавши відеозвернення. При цьому її чоловік потрапив у реанімацію у вкрай важкому стані, де і помер.
Всього участь у святкуванні брали 18 людей. Серед них – вагітна сестра іменинниці – Анна Діденко. Їй теж надавали допомогу.
Відеозвернення Катерини Діденко:
Без батька залишилися двоє дітей.
Подружжя Діденків та їхні діти / Фото з соцмереж
Зауважимо, що працівники сауни попереджали Валентина, що в приміщенні небезпечно застосовувати таку кількість сухого льоду, але він проігнорував їхні слова.