Чехія звільнила підсанкційного митрополита Московського патріархату: подробиці справи

Лариса Голуб
Митрополит Іларіон
фото: ТАРС
У Карлових Варах поліція затримала одного з найвпливовіших і найскандальніших ієрархів Російської православної церкви – митрополита Іларіона

Затриманого за підозрою у зберіганні наркотиків главу чеської гілки Російської православної церкви митрополита Іларіона (Алфєєва) та його водія звільнили з-під варти без висунення звинувачень. Про це повідомляє Telegram-канал підсанкційного митрополита з посиланням на його адвокатів, інформує «Главком».

Повідомляється, що Іларіона та його супроводжувача відпустили без жодних додаткових процесуальних обмежень – без застави, підписки про невиїзд чи інших зобов'язань.

Попри звільнення церковника, кримінальна справа не закрита. Офіційна експертиза чеської поліції вже підтвердила, що біла речовина, вилучена під час обшуку автомобіля, дійсно є забороненою наркотичною речовиною. Чеська сторона продовжить розслідування інциденту. 

Сам митрополит Іларіон категорично заперечує свою причетність до незаконного перевезення чи зберігання наркотиків. Його адвокати наполягають, що виявлення речовини не дає відповіді на питання, як саме вона потрапила до багажника.

Одразу після звільнення Іларіон виступив із заявою, у якій висловив вдячність усім причетним до його звільнення. Напередодні російське закордонне відомство назвало дії чеської поліції «інсценованою провокацією» та викликало чеського посла для оголошення протесту.

Деталі затримання

Повідомляється, що сам інцидент стався у неділю, 24 травня. Автомобіль, у якому перебували митрополит Іларіон та його відеооператор, поліція зупинила одразу після виїзду від православного храму святих Петра і Павла в Карлових Варах.

Чеські силовики задіяли одразу два екіпажі й провели блискавичне затримання. Під час детального огляду транспортного засобу в багажнику виявили чотири невеликі контейнери з невідомою речовиною білого кольору.

Що ще відомо про митрополита Іларіона

  • Просування «руського міра»: Григорій Алфєєв тривалий час очолював відділ зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату і вважався правою рукою та потенційним наступником патріарха Кирила. Він публічно підтримує та виправдовує війну РФ проти України, керує українським напрямком активності Російської православної церкви та перебуває під санкціями України.
  • Зв'язки з ФСБ та шпигунство: Чеський уряд раніше заявляв про наміри внести Іларіона до національного санкційного списку через його зафіксовані зв'язки з російськими спецслужбами. Через ризик заморожування активів Російської православної церкви у Чехії, майно місцевих парафій поспіхом переписували на угорську єпархію.
  • Сексуальний скандал: До Карлових Вар Іларіон потрапив після гучного секс-скандалу влітку 2024 року, коли його 20-річний келейник Георгій Сузукі звинуватив митрополита у сексуальних домаганнях. Через це Синод Російської православної церкви усунув його з престижної Будапештсько-Угорської кафедри та відправив простим священником до Чехії.

«Главком» писав, що у Карлових Варах поліція затримала одного з найвпливовіших і найскандальніших ієрархів Російської православної церкви – митрополита Іларіона (в миру – Григорія Алфєєва). Правоохоронці виявили в його автомобілі підозрілу білу речовину. Сам митрополит категорично заперечує провину і називає інцидент спланованою провокацією.

Нагадаємо, голова Синодального відділу Російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами митрополит Кирило (Покровський) назвав Володимира Зеленського, його попередника Петра Порошенка, інших президентів країни і голову Офісу президента Кирила Буданова «сатаністами».

