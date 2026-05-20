Росіяни масово переходять на готівку через перебої з інтернетом

Частка оплат готівкою в Росії за рік зросла з 25% до майже 30%

Росіяни почали частіше користуватися готівкою на тлі проблем з інтернетом та зростання податкового навантаження. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

За даними аналітичного центру «Чек Індекс», у квітні 2026 року частка оплат готівкою в Росії зросла до 30% від усіх транзакцій. Рік тому цей показник становив 25%. Також за підсумками першого кварталу частка готівкових розрахунків збільшилася до 28%.

Найчастіше готівкою оплачують продукти, меблі, автотовари, послуги у сфері ремонту, готелях, автосервісах та розважальних центрах. У деяких сферах частка таких оплат перевищила 35%. За даними Центробанку РФ, обсяг готівки в російській економіці у квітні сягнув 20,16 трлн рублів. За місяць він зріс на 679 млрд рублів або на 3,5%.

Повідомляється, що це стало найбільшим приростом готівки з вересня 2023 року.

До слова, економічна модель Росії, підірвана санкціями та виснажливою війною, продемонструвала виконання офіційних критеріїв системної кризи у фінансовому секторі. За оцінками аналітиків, банківська система країни-агресорки увійшла у фазу глибокої деградації, яка наразі штучно утримується у прихованій формі завдяки адміністративним маніпуляціям Кремля.

Нагадаємо, реальні доходи росіян у першому кварталі 2026 року зросли лише на 1,5% – після майже 7% торік. Причина – обвал підприємницьких доходів, який не перекриває жодне підвищення зарплат у бюджетній сфері чи оборонці.