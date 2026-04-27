Пограбування із застосуванням сльозогінного газу на Нивках: суд виніс вирок злочинцю

Ірина Міллер
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – дев’ять років і один місяць позбавлення волі
У Києві оголошено вирок 34-річному уродженцю Чернігівщини, який із застосуванням сльозогінного газу пограбував чоловіка. Наступні дев’ять років та один місяць свого життя він проведе у в'язниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

У поліції нагадали, що злочин стався наприкінці лютого на вулиці Табірній (Шевченківський район). Як встановило слідство, потерпілий розпивав алкоголь разом із незнайомцем. Під час раптового конфлікту зловмисник розпилив в обличчя опоненту газ із балончика, відібрав два мобільні телефони, гроші та втік.

Дільничні офіцери поліції оперативно встановили особу фігуранта та затримали його за місцем проживання. Ним виявився раніше судимий 34-річний мешканець Чернігівської області.

Слідчі Шевченківського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Згодом слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

За результатами розгляду справи Шевченківський районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання – дев’ять років і один місяць позбавлення волі. 

Нагадаємо, 32-річна киянка обкрадала крамниці під виглядом покупчині. Вартість деяких викрадених прикрас сягала 200 тис. грн. Слідчі та оперативники Святошинського управління поліції разом із карним розшуком викрили місцеву мешканку, яка спеціалізувалася на крадіжках із ювелірних магазинів. 

Також повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали чоловіка, який серед білого дня пограбував 18-річного хлопця

Розібрали на запчастини: двоє студентів затримано за викрадення авто з прокатного сервісу
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
Продавав гвинтівки через інтернет: у Києві викрито торговця трофейною зброєю (фото)
Рух вулицею Оноре де Бальзака буде частково обмежено 28 квітня (схема)
