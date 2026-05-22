Розвідка США розкрила, скільки українських територій допомогла відвоювати втрата росіянами Starlink

Аліна Самойленко
Військові можливості РФ, тимчасово, але суттєво погіршилися, коли термінали були виведені з ладу
фото з відкритих джерел
За даними Розвідувального управління оборони США, на початку цього року українці відвоювали  близько 400 кв.км. після того, як тисячі терміналів Starlink, що експлуатуються російськими військами, були деактивовані

На початку 2026 року Силам оборони України вдалося повернути під свій контроль близько 400 кв.км. території під час наступу на півдні. У Пентагоні вважають, що одним із ключових факторів успіху цієї операції стало відключення російських військ від супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані американської розвідки та Bloomberg.

Як зазначає агентство, після втрати доступу до системи окупанти зіткнулися із серйозними проблемами зі зв’язком. Це призвело до погіршення управління підрозділами та втрати ситуаційної обізнаності на полі бою, про що раніше масово писали й російські військові Telegram-канали. Відомо, що США та компанія SpaceX останні місяці спільно працювали над перекриттям каналів використання Starlink російською армією, оскільки у Вашингтоні вважають систему критично важливою саме для українських військових.

Водночас, у матеріалі підкреслюється, що цей успіх ЗСУ поки не призвів до масштабного перелому на фронті. Росія продовжує наступальні дії на кількох інших напрямках.

Як відомо, Росія наблизилася до створення власного аналога Starlink для використання на фронті. Російські військові вже мають власну супутникову систему та тестують прототипи пристроїв для підсилення сигналу, схожих за принципом роботи на Starlink.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що термінали Starlink, якими користувалися російські військові, заблоковані, а в Україні триває масштабна верифікація обладнання. За його словами, перша черга терміналів, внесених до «білого списку», вже стабільно працює, а самі списки оновлюють раз на добу. Цивільні користувачі мають проходити верифікацію через ЦНАПи, тоді як для юридичних осіб відповідну послугу планують запустити на порталі «Дія». 

