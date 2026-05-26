У Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Машиніст намагався застосувати аварійне гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося

У бельгійському місті Бюггенхаут вранці 26 травня потяг зіткнувся зі шкільним автобусом на залізничному переїзді. За попередніми даними, внаслідок аварії є щонайменше четверо загиблих та постраждалі, однак точну кількість жертв поки не повідомляють. Про це пише «Главком» з посиланням на RTBF.

ДТП сталася близько 8:15 ранку за місцевим часом. Як повідомив залізничний оператор Infrabel, у момент, коли автобус виїхав на переїзд, шлагбауми були опущені, а світлофор показував червоний сигнал.

У компанії зазначили, що поїзд прямував із Брюгге до Бюггенхаута та вже почав сповільнюватися перед станцією. Машиніст намагався застосувати аварійне гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

🇧🇪 У Бельгії зранку 26 травня шкільний автобус на переїзді у Буггенхуті зіткнувся з потягом, відомо про щонайменше чотирьох загиблих



Ще кілька осіб отримали серйозні травми після того, як автобус перекинувся. pic.twitter.com/zKuwHAb08Q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 26, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

За інформацією місцевих ЗМІ, у мікроавтобусі перебували семеро школярів, водій і супроводжуючий. Близько сотні пасажирів потяга евакуювали, медики та психологи надають їм допомогу.

На місці працюють поліція та рятувальні служби. До розслідування причин аварії також залучать фахівця з реконструкції ДТП. Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтін висловив співчуття родинам загиблих і подякував екстреним службам за оперативну роботу.

Нагадаємо, поблизу польського міста Рогожно (Великопольське воєводство) сталася масштабна залізнична аварія – пасажирський потяг на переїзді на швидкості врізався у вантажне авто. Внаслідок потужного удару одна людина загинула, ще щонайменше кільканадцять пасажирів отримали травми різного ступеня важкості.