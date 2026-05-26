У Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі (відео)

Іванна Гончар
У мікроавтобусі перебували семеро школярів, водій і супроводжуючий
У бельгійському місті Бюггенхаут вранці 26 травня потяг зіткнувся зі шкільним автобусом на залізничному переїзді. За попередніми даними, внаслідок аварії є щонайменше четверо загиблих та постраждалі, однак точну кількість жертв поки не повідомляють. Про це пише «Главком» з посиланням на RTBF.

ДТП сталася близько 8:15 ранку за місцевим часом. Як повідомив залізничний оператор Infrabel, у момент, коли автобус виїхав на переїзд, шлагбауми були опущені, а світлофор показував червоний сигнал.

У компанії зазначили, що поїзд прямував із Брюгге до Бюггенхаута та вже почав сповільнюватися перед станцією. Машиніст намагався застосувати аварійне гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

За інформацією місцевих ЗМІ, у мікроавтобусі перебували семеро школярів, водій і супроводжуючий. Близько сотні пасажирів потяга евакуювали, медики та психологи надають їм допомогу.

На місці працюють поліція та рятувальні служби. До розслідування причин аварії також залучать фахівця з реконструкції ДТП. Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтін висловив співчуття родинам загиблих і подякував екстреним службам за оперативну роботу.

Нагадаємо, поблизу польського міста Рогожно (Великопольське воєводство) сталася масштабна залізнична аварія – пасажирський потяг на переїзді на швидкості врізався у вантажне авто. Внаслідок потужного удару одна людина загинула, ще щонайменше кільканадцять пасажирів отримали травми різного ступеня важкості. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

