Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив про втрату США колишнього впливу в регіоні
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Тегерані заявили, що американські бази в регіоні більше не будуть у безпеці

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал CNN.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

Також іранський лідер різко висловився щодо Ізраїлю. За словами Хаменеї, Ізраїль та його керівництво «наближаються до фінальних стадій свого жалюгідного існування».

CNN зазначає, що минуло вже понад десять тижнів із моменту, коли Моджтабу Хаменеї оголосили новим верховним лідером Ірану після загибелі його батька Алі Хаменеї. Водночас іранці досі не бачили його публічних виступів – він обмежується лише письмовими зверненнями.

Напередодні Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про нові удари по об’єктах на півдні Ірану. Американська сторона назвала ці дії самообороною. Речник CENTCOM Тім Хокінс заявив, що серед цілей були ракетні установки та іранські катери, які нібито намагалися встановити міни.

Нагадаємо, що 25 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив про готовність Вашингтона продовжувати переговори з Іраном щодо ядерної програми та можливого продовження перемир’я. Водночас він наголосив, що США мають і «альтернативні варіанти» дій у разі провалу дипломатії. Того ж дня американські військові завдали ударів по кількох об’єктах на півдні Ірану, назвавши ці дії самообороною після загроз у районі Ормузької протоки.

Читайте також:

Теги: Іран війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп наполягає, щоб Тегеран позбувся запасів збагаченого урану
Білий дім став вимагати від Ірану передати або знищити ядерний уран
Сьогодні, 11:36
Москва намагається поповнити втрати своєї армії, вербуючи найманців з Африки
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29
Нині триває 1550-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2026 року
23 травня, 08:12
Проблеми у Трампа. І це не Іран
Проблеми у Трампа. І це не Іран
19 травня, 11:11
26 лютого 2022 року Іван добровольцем вступив до 109-ї окремої бригади територіальної оборони, брав участь у боях за рідний Маріуполь
Помер від поранень, яких зазнав у бою на Донеччині. Згадаймо Івана Щербакова
3 травня, 09:00
Станом на 1 травня між Іраном та США триває перемир'я
Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни
1 травня, 22:40
Авіабаза Муваффак Салті в Йорданії, яку активно використовують США
Іран пошкодив більшість американських баз на Близькому Сході – CNN
1 травня, 17:15
Наслідки ворожих прильотів на Дніпропетровщині
Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені
28 квiтня, 20:39
Далекобійні удари по Росії стали системними
Куди дістають українські дрони. Міноборони назвало нову межу
28 квiтня, 12:19

Соціум

У Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі (відео)
У Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом: є загиблі (відео)
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці
Участь Китаю в головному форумі безпековому форму Азії опинилася під питанням
Участь Китаю в головному форумі безпековому форму Азії опинилася під питанням
Армія РФ отримала нову партію винищувачів Су-35С (фото)
Армія РФ отримала нову партію винищувачів Су-35С (фото)
Білий дім став вимагати від Ірану передати або знищити ядерний уран
Білий дім став вимагати від Ірану передати або знищити ядерний уран
Побиття українців у Варшаві. Посольство повідомило про стан 16-річного підлітка
Побиття українців у Варшаві. Посольство повідомило про стан 16-річного підлітка

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:13
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua