Оскар росіянина Таланкіна знайшовся після перельоту до Німеччини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Павло Таланкін загубив Оскар за фільм «Містер Ніхто проти Путіна» в аеропорту Нью-Йорку
Авіакомпанія, яка загубила Оскар росіянина, вибачилася перед ним

Статуетку премії Оскар одного із творців фільму «МістерНіхто проти Путіна» росіянина Павла Таланкіна знайдено в одному з аеропортів. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Оскар Павла Таланкіна за фільм «Містер Ніхто проти Путіна» знайшли в аеропорту Франкфурта, повідомила пресслужба авіакомпанії Lufthansa. Авіаперевізник вибачився перед Павлом Таланкіном та заявив про можливість передати Оскар власнику. Також компанія з'ясовує, чи залишається Таланкін у Франкфурті.

В авіакомпанії також заявили про початок розслідування, аби з’ясувати, за яких обставин загубилася статуетка.

Оскар росіянина Павла Таланкіна за фільм «Містер Ніхто проти Путіна» зник в аеропорту Нью-Йорку. Росіянин загубив його під час перельоту з Міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у Нью-Йорку до Франкфурта рейсом Lufthansа, що у Німеччині.

Перед посадкою росіянина змусили здати статуетку до багажу. Співробітники Адміністрації транспортної безпеки США (TSA) пояснили росіянину, що вага статуетки перевищує норму та може становити загрозу безпеці у літаку під час польоту.

Напередодні Павло Таланкін, який отримав Оскар за свою роботу та роль у фільмі «Містер Ніхто проти Путіна», освятив свою нагороду в церкві. Свій «трофей» Павло Таланкін приніс до церкви Парижу в авосьці. Павло Таланкін прийшов на службу протоієрея Олексія Умінського, якого попросив освятити його Оскар.

Як повідомляв «Главком», найкращим документальним фільмом» на Оскарі-2026 було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах. До слова, на сцені з'явився один з авторів фільму, який заговорив на сцені «Оскара» російською мовою.

