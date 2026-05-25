Ворог вдарив по Одесі: є загиблий і троє поранених

Сергій Лисак: пошкоджено інфраструктурний об'єкт, вікна в школі та житлових будинках поруч

Увечері 25 травня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону. В самому місті загинув один житель, ще троє дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА і очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Що постраждало від удару

В Одесі пошкоджено скління та фасад об'єкта інфраструктури і прилеглих будівель. За даними місцевих Telegram-каналів, вибухова хвиля вибила вікна у школі №120 та в одному із супермаркетів поблизу. Фахівці районної адміністрації вже провели обстеження й оцінюють масштаби ушкоджень. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

фото: Одеська ОВА

На місці події відразу розпочали роботу екстрені служби.

Кількість постраждалих зростала

Впродовж вечора інформація про жертви оновлювалася. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, потім – про трьох, одного з яких госпіталізували у важкому стані. Згодом кількість поранених зросла до чотирьох. Незабаром Лисак підтвердив загибель одного з них – лікарі боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними із життям. Медики надають допомогу тим, хто вижив.

Нагадаємо, 20 травня росіяни атакували Одесу безпілотниками: в одному з районів повністю зруйновано одноповерхову будівлю, зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Тоді обійшлося без постраждалих.

До слова, наприкінці квітня рятувальники показали наслідки масованої атаки на Одесу: через влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири, виникли пожежі. Тоді психологи ДСНС надали допомогу 11 людям, серед яких одна дитина.