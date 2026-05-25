Ворог вдарив по Одесі: є загиблий і троє поранених
Сергій Лисак: пошкоджено інфраструктурний об'єкт, вікна в школі та житлових будинках поруч
Увечері 25 травня росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одеському регіону. В самому місті загинув один житель, ще троє дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА і очільника Одеської МВА Сергія Лисака.
Що постраждало від удару
В Одесі пошкоджено скління та фасад об'єкта інфраструктури і прилеглих будівель. За даними місцевих Telegram-каналів, вибухова хвиля вибила вікна у школі №120 та в одному із супермаркетів поблизу. Фахівці районної адміністрації вже провели обстеження й оцінюють масштаби ушкоджень. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.
На місці події відразу розпочали роботу екстрені служби.
Кількість постраждалих зростала
Впродовж вечора інформація про жертви оновлювалася. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, потім – про трьох, одного з яких госпіталізували у важкому стані. Згодом кількість поранених зросла до чотирьох. Незабаром Лисак підтвердив загибель одного з них – лікарі боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними із життям. Медики надають допомогу тим, хто вижив.
Нагадаємо, 20 травня росіяни атакували Одесу безпілотниками: в одному з районів повністю зруйновано одноповерхову будівлю, зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Тоді обійшлося без постраждалих.
До слова, наприкінці квітня рятувальники показали наслідки масованої атаки на Одесу: через влучання у багатоповерхівку зруйновано квартири, виникли пожежі. Тоді психологи ДСНС надали допомогу 11 людям, серед яких одна дитина.
