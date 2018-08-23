Десятки людей постраждали через витік хімречовини у торговому центрі в Шотландії

За інформацією ЗМІ, з торгового центру були евакуйовані сотні людей після повідомлення про розлив хімічної речовини. Деякі люди скаржилися на напади кашлю.

На місце події прибули машини «швидкої допомоги» і поліція, яка перекрила найближчу автомагістраль.

На даний момент екстрені служби вже ліквідували наслідки інциденту і торговий центр знову відкритий для відвідувачів.