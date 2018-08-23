Десятки людей постраждали через витік хімречовини у торговому центрі в Шотландії
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Фото: The Scottish Sun
Евакуація відвідувачів торгового центру
З торгового центру були евакуйовані сотні людей після повідомлення про розлив хімічної речовини
У результаті витоку хімічної речовини у торговому центрі Silverburn шотландського Глазго постраждали 40 осіб. Про це повідомляє The Scottish Sun.
За інформацією ЗМІ, з торгового центру були евакуйовані сотні людей після повідомлення про розлив хімічної речовини. Деякі люди скаржилися на напади кашлю.
На місце події прибули машини «швидкої допомоги» і поліція, яка перекрила найближчу автомагістраль.
На даний момент екстрені служби вже ліквідували наслідки інциденту і торговий центр знову відкритий для відвідувачів.
За попередніми даними, подія пов’язана потраплянням парів фарби у вентиляційну систему торгового центру.
Нагадаємо, 7 серпня у Дніпропетровській області сталася розгерметизація автоцистерни, яка перевозила азотну кислоту.
Того ж дня витікання кислоти було припинено.