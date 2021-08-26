Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)

Від зсувів та підняття рівня води в річках особливо постраждав західний штат Меріда, де зруйновано понад 1200 житлових будинків

Президент Ніколас Мадуро заявив про введення режиму надзвичайного стану терміном на 90 днів в п’яти штатах Венесуели

Унаслідок повені у Венесуелі загинули понад 20 осіб, уряд запровадив надзвичайний стан. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що від зсувів та підняття рівня води в річках особливо постраждав західний штат Меріда, де зруйновано понад 1200 житлових будинків, а 17 людей продовжують шукати рятувальники.

У деяких містах через повені припинено енергопостачання.

За словами місцевих чиновників, від негоди постраждали щонайменше 54 тисячі венесуельців у 87 муніципалітетах.

Президент Ніколас Мадуро заявив про введення режиму надзвичайного стану терміном на 90 днів в п’яти штатах країни: Апуре, Болівар, Яракуй, Зулія та Меріда.

Нагадаємо, Китай потерпає від повені (відео).