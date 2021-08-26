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    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)

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    Від зсувів та підняття рівня води в річках особливо постраждав західний штат Меріда, де зруйновано понад 1200 житлових будинків - Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)
    Від зсувів та підняття рівня води в річках особливо постраждав західний штат Меріда, де зруйновано понад 1200 житлових будинків
    Фото: Reuters

    Президент Ніколас Мадуро заявив про введення режиму надзвичайного стану терміном на 90 днів в п’яти штатах Венесуели

    Унаслідок повені у Венесуелі загинули понад 20 осіб, уряд запровадив надзвичайний стан. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що від зсувів та підняття рівня води в річках особливо постраждав західний штат Меріда, де зруйновано понад 1200 житлових будинків, а 17 людей продовжують шукати рятувальники.

    У деяких містах через повені припинено енергопостачання.

    За словами місцевих чиновників, від негоди постраждали щонайменше 54 тисячі венесуельців у 87 муніципалітетах.

    Президент Ніколас Мадуро заявив про введення режиму надзвичайного стану терміном на 90 днів в п’яти штатах країни: Апуре, Болівар, Яракуй, Зулія та Меріда.

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    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)
    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)
    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)
    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)
    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)
    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)
    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)

    Нагадаємо, Китай потерпає від повені (відео).

    Теги: стихійні лиха Венесуела надзвичайний стан рятувальники повінь
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    Десятки загиблих і тисячі постраждалих: Венесуелу накрила потужна повінь (фото, відео)