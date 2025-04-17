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У Флориді сталася стрілянина на території університетського кампусу: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Флориді сталася стрілянина на території університетського кампусу: є поранені
Керівництво університету скасувало усі заняття
скріншот з відео

Очевидці вважають, що стрілець може бути озброєний пістолетом

Щонайменше чотири людини були госпіталізовані після того, як невідомий відкрив стрілянину в кампусі Університету штату Флорида в Таллагассі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Очевидці розповіли, що чули звуки, схожі на «автоматичну стрілянину». Також в соцмережах зʼявилися відео, яке було підписано: «Навколо студентської спілки стрілянина», на ньому люди перебігають дорогу.

Стрільцем може бути студент або чоловік студентського віку. Його помітили з пістолетом.

Незабаром після того, як пролунали постріли, студентам розіслали сигнал тривоги і наказали шукати укриття, заявивши, що поліція в дорозі. Тим часом університет скасував усі заняття та заходи на цей день.

«Особи, які ще не перебувають в головному кампусі в цей час, повинні скасувати візит», – йдеться на сайті школи.

Представники лікарні не надали жодних подробиць про стан чотирьох поранених.

Університет штату Флорида – це державний університет у Таллагассі. Він заснований у 1851 році та налічує понад 40 тис. студентів.

Нагадаємо, у Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу в парку Лас-Крусес. Троє людей загинули, ще 15 отримали поранення.

Раніше біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення.

До слова, у Мурманську невідомий влаштував стрілянину з покрівлі будинку. Він стріляв по людях та по вікнах.

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Теги: США стрілянина

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