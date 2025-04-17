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«Я хочу захистити Європу від РФ». Німецькі добровольці розповіли, чому боронять Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Я хочу захистити Європу від РФ». Німецькі добровольці розповіли, чому боронять Україну
Німецький доброволець на псевдо Шайні: «Я хотів поставити крапку у своїй пасивності, [тому що] більше не міг виносити несправедливість»
фото: Bild

Обидва чоловіки воюють у бригаді «Азов»

Німецькі добровольці з позивними Шніцель і Шайні воюють у складі міжнародного батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Вони стали на захист України, аби вберегти Європу від російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

42-річний Шніцель є колишнім піхотинцем бронетанкових військ Бундесверу. Він служить в Україні з 2023 року та передає свій досвід добровольцям з усього світу. В інтерв'ю журналістам військовий розповів, що важливість підготовки до ближнього бою в закритих приміщеннях.

42-річний Шніцель є колишнім піхотинцем бронетанкових військ Бундесверу
42-річний Шніцель є колишнім піхотинцем бронетанкових військ Бундесверу
фото: Bild

Тим часом Шайні вдвічі молодший за Шніцеля – йому 21 рік, і він прибув в Україну тільки в січні цього року.

«Я хотів поставити крапку у своїй пасивності, [тому що] більше не міг виносити несправедливість. [...] Я хочу захищати всю Європу від Росії», – каже він.

Після трьох місяців інтенсивної підготовки Шайні і його товариші з Франції, США, Португалії та інших країн вирушать на фронт, де воюватимуть проти російських загарбників, як піхотинці.

Як повідомлялося, американські ветерани та добровольці почали активніше вступати до української армії після зміни політики Трампа щодо України та скандалу із президентом Зеленським.

Нагадаємо, Україна має велику потребу у мобілізаційному ресурсі, а багато іноземців хочуть вступити до лав ЗСУ. Перегородою виступає Європейський Союз, який блокує їхній «коридор» до України. За правильного підходу наша країна мала б змогу залучати іноземних добровольців тисячами за місяць.

Раніше кабінет міністрів спростив процедуру залучення іноземних добровольців до лав української армії. З початку великої війни до лав ЗСУ долучилися близько 20 тис. іноземних добровольців.

До слова в інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн: від Білорусі до Фарерських островів. За словами командира підрозділу Олександра Якимовича, у кожного з легіонерів є своя мотивація воювати проти Росії.

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Теги: Німеччина добровольці

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