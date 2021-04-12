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    Dexit. Популісти в Німеччині закликали до виходу з ЄС

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    Партія буде виступати за заборону переселення до Німеччини родичів біженців, яких прийняли в країну - Dexit. Популісти в Німеччині закликали до виходу з ЄС
    Партія буде виступати за заборону переселення до Німеччини родичів біженців, яких прийняли в країну
    Фото з відкритих джерел

    У Німеччині права партія закликає до відмови від євро

    Права популістська партія «Альтернатива для Німеччини» 11 квітня на федеральному з'їзді в Дрездені представила програму, з якою вона збирається боротися за місця в бундестазі у вересні 2021 року.

    Однією з основних вимог в цьому документі є вихід Німеччини зі складу Євросоюзу – Dexit.

    «Ми вважаємо за необхідне вихід Німеччини зі складу ЄС та утворення нового європейського співтовариства на основі єдиних інтересів та єдиної економіки», – йдеться в передвиборній програмі партії.

    Також партія буде виступати за заборону переселення до Німеччини будь-яких родичів прийнятих в країні біженців. У партії вважають за необхідне відновлення огорож на кордонах країни та відновлення контролю документів при їх перетині.

    Іншим важливим пунктом передвиборної програми стала різка критика політики нинішнього уряду щодо боротьби з пандемією коронавирусу. Так, в резолюції, присвяченій цій темі, партія вимагає припинення режиму локдауну, чинного в Німеччині з середини грудня 2020 року. Керівництво країни члени партії звинуватили в провадженні «політики страху». Партія заперечує проти «примусу до щеплень» та проходження тестів на коронавірус, а також загального принципу необхідності носіння захисних масок.

    Також передвиборна програма містить вимоги проводити референдуми з важливих політичних питань, відмовитися від євро та заборонити в Німеччині будівництво мінаретів.

    Цю програму члени партії схвалили одностайно.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер і глава уряду федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет готові очолити передвиборчий список консерваторів як кандидати на посаду канцлера Німеччини.

    Вони готові повести блок сестринських консервативних партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на майбутніх парламентських виборах.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні.

    У Німеччині йде активний процес вакцинації населення. Щеплення від коронавірусу першою дозою отримали вже 15% населення. Другий укол отримали вже 4,9 млн, або 5.9% населення. Після того, як у Німеччині до процесу вакцинації залучили лікарів-практиків, щоденна кількість вакцинацій протягом останнього тижня суттєво збільшилася і 8 квітня досягла понад 700 тисяч щеплень на день.

    Теги: ЄС вибори партії щеплення коронавірус
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