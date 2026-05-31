Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті
Корабель змінив курс у напрямку об’єкта. Під час наближення команда зрозуміла, що перед ними острів
фото: Christian Haas
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Учені розгадали таємницю нововідкритого острова біля Антарктиди

Міжнародна експедиція на німецькому дослідницькому криголамі Polarstern («Полярна зірка») зробила рідкісне для XXI століття географічне відкриття. У північно-західній частині моря Ведделла в Антарктиці вчені випадково виявили абсолютно новий, раніше не нанесений на жодну мапу острів. Про це пише «Главком» із посиланням на The Daily Galaxy.

Брудний на вигляд «айсберг»» у морі Ведделла біля Антарктиди виявився чимось нерухомим, скелястим і відсутнім на доступних картах. Коли вчені на борту німецького дослідницького криголама підійшли ближче, вони зрозуміли, що об’єкт перед ними не був дрейфуючим льодом.

Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті фото 1

Знахідку зробили під час антарктичної експедиції 2026 року під керівництвом Інституту Альфреда Вегенера, Центру полярних та морських досліджень імені Гельмгольца. В офіційному прес-релізі AWI інститут повідомив, що міжнародна команда з 93 осіб працювала в північно-західній частині моря Ведделла з 8 лютого 2026 року, коли негода змусила корабель перервати свої дослідження та шукати притулку поблизу острова Жоанвіль.

Ця зміна маршруту привела екіпаж до місця, яке на морських картах не було позначено як суша. Натомість ця місцевість була позначена як небезпечна зона, тобто карти попереджали про можливі небезпеки, чітко не вказуючи, що саме там розташовано.

Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті фото 2

Шторм об’їзного шляху привів Polarstern до невизначеної землі. Дивлячись із містка, екіпаж спочатку побачив щось схоже на брудний айсберг. Придивившись уважніше, можна було припустити, що це скеля.

Корабель змінив курс у напрямку об’єкта. Під час наближення команда зрозуміла, що перед ними острів.

Команда також використовувала дрон. Дані зображень були проаналізовані за допомогою фотограмметрії – методу, який використовує перекриваючі фотографії для вимірювання форми, висоти та положення. Це допомогло дослідникам створити модель рельєфу та геоприв’язане аерофотозображення берегової лінії.

Це був перший випадок систематичного обстеження та реєстрації острова. Результат був конкретним: острів має близько 130 метрів завдовжки, 50 метрів завширшки та височіє над водою приблизно на 16 метрів.

Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті фото 3

Загадка полягає не лише в тому, що острів існував. Складніше питання, чому він відображався як небезпека на морських картах.

Супутникові знімки не допомогли легко вирішити це питання. Крижаний покрив острова ускладнював його відмінність від численних айсбергів, що дрейфували поблизу. В Антарктиді біла або сіра форма, оточена льодом, не сприймається автоматично як нерухома суша зверху.

Ця деталь важлива, оскільки вона допомагає історії залишатися обґрунтованою. Це відкриття не доводить, що великі частини Антарктиди не нанесені на карту. Воно показує, що невеликі, вкриті льодом прибережні особливості все ще можуть вислизати з доступних наборів даних, особливо в регіонах, де прямі вимірювання є рідкісними.

Острів ще не отримав офіційної міжнародної назви.

Нагадаємо, археологи з Університету Саутгемптона встановили, що штучний острів у шотландському озері Лох-Боргастейл має дерев’яну основу, хоча зовні виглядає повністю кам’яним. 

Також у Норвегії під час розкопок археологи виявили скарби епохи вікінгів. Знахідка містить сотні момент, що зробило це відкриття одним із наймасштабніших у країні. 

 

Читайте також:

Теги: корабель негода небезпека айсберг вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Форма майбутніх машин має визначатися не естетикою чи копіюванням природи, а сухим прагматичним розрахунком
Вчені створили унікального робота-їжака Argus, який рухається у всі боки одночасно
Вчора, 15:58
Представник адміністрації Трампа Марко Рубіо заявив, що Куба завжди становила загрозу
Держсекретар США назвав Кубу загрозою національній безпеці
22 травня, 10:13
Вивчення впливу електронних сигарет на розвиток раку потребує вивчення
Як електронні сигарети впливають на розвиток раку? Результати досліджень
19 травня, 18:14
Корабель використовується для боротьби з надводними та повітряними загрозами
Безпілотники уразили російський катер у Дагестані за майже 1000 км від фронту
18 травня, 03:15
Через блискавки одна зі святкових подій конкурсу завершилася достроково
Через погодні умови організатори Євробачення евакуювали важливий об'єкт конкурсу
12 травня, 14:04
Регулярне вживання одного продукту здатне знизити ризик хвороби Альцгеймера
Науковці назвали продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
11 травня, 20:05
Олійна пляма дісталася природного заповідника
Олійна пляма після ворожого обстрілу дісталася Тузлівських лиманів. Чи є загроза природному парку?
11 травня, 15:08
Громадяни України залишаться на борту у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів
Четверо українців залишаються на судні, де спалахнув хантавірус: МЗС повідомило деталі евакуації
11 травня, 10:09
Володимир Зеленський наголосив, що такі результати є прямою відповіддю на російський терор проти українських міст
Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»
3 травня, 14:10

Соціум

Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті
Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті
РФ придумала, як повернути собі на користь удар по Румунії – ISW
РФ придумала, як повернути собі на користь удар по Румунії – ISW
Данія готує армію до війни? Мобілізаційний резерв сягатиме 180 тис. військових
Данія готує армію до війни? Мобілізаційний резерв сягатиме 180 тис. військових
Фінляндія запускає масштабну перевірку сирен оповіщення
Фінляндія запускає масштабну перевірку сирен оповіщення
Поблизу узбережжя Массачусетса вибухнув метеорит
Поблизу узбережжя Массачусетса вибухнув метеорит
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозаводу та стратегічної станції «Лазарєво»
Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозаводу та стратегічної станції «Лазарєво»

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua