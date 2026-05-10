В Охтирці чоловік посеред вулиці підірвав гранату, постраждали п’ятеро людей

В Охтирці чоловік підірвав гранату під час переговорів із поліціянтами, які приїхали на виклик. Постраждали п’ять людей. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Сумщини.

10 травня поліціянти отримали повідомлення про чоловіка з гранатою на одній із вулиць Охтирки. Після цього працівники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер поліції та співробітник УПО прибули на місце події.

Поранений він сам, ще чоловік та троє поліцейських, які вели з ним перемовини.



Усіх постраждалих госпіталізовано, повідомили у поліції Сумщини.

Коли правоохоронці вели перемовини із чоловіком, він привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесних ушкоджень зазнав сам чоловік, троє поліціянтів та один цивільний. Їх усіх ушпиталили.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, днями у парку «Відрадний», що у Солом’янському районі столиці, сталася надзвичайна подія. Небайдужий громадянин повідомив на лінію «102» про особу, у якої, ймовірно, була граната. Правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, у якого знайшли ручну бойову гранату Ф-1 без запалу. Він пояснив, що боєприпас йому нібито передали діти, які знайшли її в парку. Гранату вилучили вибухотехніки. Ведеться розслідування.

Також у Білій Церкві Київської області біля будівлі Територіального центру комплектування і соціальної підтримки місцевий житель кинув гранату, пролунав вибух. Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець.

До слова, у Чернівецькій області 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві. За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП (33 та 51 років) виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї.