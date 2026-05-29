Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У публікації стверджувалося, що великі програші приносили Москві більше користі, ніж перемоги

На сайті російського видання «Московський комсомолець» зникла стаття, у якій стверджувалося, що великі геополітичні поразки та невдалі війни можуть приносити Росії більше користі, ніж перемоги. Матеріал, який викликав активне обговорення в мережі, було видалено без пояснень. «Главком» зібрав та проаналізував основні тези матеріалу.

У публікації автор намагався довести, що великі військові та геополітичні поразки в історії Росії нібито приносили державі більше користі, ніж перемоги.

скрішот із відкритих джерел

«У Росії саме програні війни та принизливі перемир’я регулярно приводили до нових ривків, реформ і, як не дивно, до нових перемог», – йшлося в тексті.

Автор також стверджував, що «у фактичній історії нашої держави важко не помітити закономірність: великі геополітичні поразки іноді були кориснішими, ніж блискучі перемоги».

У статті наголошувалося, що кожна велика невдача нібито ставала поштовхом до оновлення держави. «Кожна військова поразка, кожен «ганебний мир» не руйнували Русь і Росію, а робили їх сильнішими та згодом приводили до розширення кордонів і зміцнення позицій», – зазначав автор.

Як приклади наводилися монгольське ярмо, Столбовський мирний договір зі Швецією, Кримська війна та інші історичні події. «Ярмо було рабством, але саме під час цього рабства Русь стала настільки сильною, що змогла його скинути», – стверджувалося в матеріалі.

Окремий акцент робився на постаті Петра І. Автор переконував, що російський імператор став «Великим» завдяки рішенням, ухваленим після невдач, а не завдяки безперервним перемогам.

Водночас однією з найрезонансніших тез публікації стала думка про необхідність реформ після поразок. «Будь-яка поразка у війні, будь-який «ганебний мир» у Росії породжували саме такі реформи – обмеження впливу еліт і більше свободи для народу», – йшлося у статті.

Автор також стверджував, що саме такі зміни щоразу забезпечували відновлення держави. «І щоразу це давало однаковий результат: розгромлена країна починала стрімко набирати силу», – зазначалося в тексті.

Після публікації статті багато користувачів соцмереж звернули увагу на те, що матеріал фактично пропонує сприймати можливу поразку Росії не як катастрофу, а як етап майбутнього відновлення та реваншу.

Додаткову увагу привернув і сам майданчик, де з'явилася публікація. Головним редактором «Московського комсомольця» багато років залишається Павло Гусєв, який також очолює громадську раду при Міністерстві оборони РФ. Згодом стаття зникла із сайту видання.

Нагадаємо, що кремль прагне продемонструвати силу та здатність до ескалації, оскільки зайшов у глухий кут як на передовій, так і за столом переговорів.