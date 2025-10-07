Головна Світ Соціум
Таємні діти Путіна та Кабаєвої. Нові подробиці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Таємні діти Путіна та Кабаєвої. Нові подробиці (фото)
Путін має двох синів
фото: agents.media

Путін і Кабаєва з двома синами проводять значну частину часу у валдайській резиденції

Спільні діти російського диктатора Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої живуть під «прикриттям». Зокрема, їхні два сини – Іван і Володимир – у документах зареєстровані під прізвищем Спиридонови. Про це йдеться у книзі «Цар власною персоною», повідомляє «Главком» з посиланням на «Агентство».

Зазначається, що прізвище, мабуть, пов'язане з по батькові діда по батьківській лінії – Володимира Спиридоновича Путіна.

️Під вигаданими прізвищами живуть і дочки диктатора від першого шлюбу – Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Прізвище Тихонової, найімовірніше, походить від по батькові Катерини Шкребнєвої, бабусі по материнській лінії.

У матеріалі йдеться, що Путін і Кабаєва з двома синами проводять значну частину часу у валдайській резиденції. Для Кабаєвої, її спадкоємців і прислуги там побудовано окремий дерев'яний палац, спа-центр, зону дитячого відпочинку і масштабний парк.

Іноді Іван і Володимир все ж з'являються на людях, завдяки чому вдалося отримати їхні фотографії. Вони вперше опубліковані в книзі.

Раніше російський диктатор Володимир Путін, ймовірніше за все, проговорився про наявність у нього маленьких дітей. Як відомо, Володимира Путіна та олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Аліну Кабаєву давно підозрюють у стосунках. За даними журналістів, вони мають спільних дітей: двох хлопчиків.

Хоча Путін і Кремль завжди заперечували зв'язок між ним і Кабаєвою, незалежні російські журналісти встановили, що у них є два спільних сини: Іван і Володимир-молодший. Івану – близько дев'яти років, Володимиру – близько п'яти. У розслідуванні стверджується, що діти переміщуються приватними літаками та яхтами, пов’язаними з Путіним, у супроводі Федеральної служби охорони. У громадських місцях вони не з’являються, живуть у президентських резиденціях. Зокрема, на Валдаї спеціально для них відкрито навчальний центр. 

У Путіна також є ще одна таємна дочка Катерина Кривоногих, вона ж Луїза Розова, яку народила 49-річна Світлана Кривоногих, колишня коханка російського президента, що стала мультимільйонеркою зі статками в 75 млн фунтів стерлінгів.

До слова, російський диктатор Володимир Путін народився в сім'ї, що утворилася під примусом, а не через кохання. Причому відбувся цей шлюб за вельми неприємних обставин.

Теги: діти путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

