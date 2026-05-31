РФ придумала, як повернути собі на користь удар по Румунії – ISW

Надія Карбунар
Пожежники, правоохоронці та медики працюють на місці падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці, Румунія, 29 травня 2026 року
фото: Reuters
Наступний подібний інцидент може трапитися в Молдові

Кремль використовує скандал з ударом «Шахеда» по багатоповерхівці в Румунії, щоб зняти з Росії відповідальність за можливі удари по Молдові в майбутньому. Як інформує «Главком», про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву посольства Росії в Молдові, зроблену після удару по Румунії. В ній російські дипломати заявили, що молдовська влада та західні країни буцімто готують «інсценування» події, аналогічної до удару безпілотника по Румунії. Росіяни зокрема стверджували, що Кишинів начебто дуже хоче спровокувати погіршення відносин з Москвою, і тому піде на провокації.

В ISW зауважили, паралельно російська влада заперечила, що удар по багатоповерхівці в Румунії здійснив саме російський дрон, і бездоказово звинуватила Україну, що це український дрон здійснив атаку на територію НАТО.

Аналітики вважають, що обидві заяви в комплексі вказують на намір Кремля зняти з Росії відповідальність за випадкові або зумисні удари російських дронів по Молдові у майбутньому.

«Путін обрав безрозсудну політику, яка визнає ризик вторгнення російських безпілотників у повітряний простір НАТО та Молдови прийнятним наслідком російських ударів по Україні. Путін тепер, схоже, визнає ризик жертв серед цивільного населення в державах НАТО прийнятним наслідком ударної кампанії Росії», – ідеться у звіті ISW.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час масованого російського удару по півдню України один із безпілотників перетнув державний кордон і врізався в дах десятиповерхового будинку в Галаці – прикордонному місті приблизно за 20 кілометрів від України. На верхньому поверсі спалахнула пожежа, квартира зазнала руйнувань. Апарат ідентифікували як «Герань-2» – російська версія іранського «Шахеда». 

Румунія звернулася до НАТО з вимогою прискорити надання систем протиповітряної оборони. МЗС країни назвало атаку «серйозною та безвідповідальною ескалацією» з боку Москви і викликало російського посла.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що інцидент у Галаці оголив критичну проблему НАТО: за чотири роки бойових дій біля кордонів Альянсу Румунія зафіксувала вже 47 вторгнень безпілотників у свій повітряний простір.

