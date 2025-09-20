Журналісти дізналися химерний факт про батьків Путіна

Якби не трагічний інцидент 1928 року, можливо, Володимира Путіна на світі ніколи не було б

Російський диктатор Володимир Путін народився в сім'ї, що утворилася під примусом, а не через кохання. Причому відбувся цей шлюб за вельми неприємних обставин. Як інформує «Главком», про це пише німецьке видання Bild із посиланням на книжку «Цар власною персоною» російських журналістів-розслідувачів Романа Баданіна і Михайла Рубіна.

У книзі стверджується, що майбутні батьки російського диктатора – мати Марія Іванівна та батько Володимир Спиридонович – були змушені одружитися після трагічного інциденту, що трапився орієнтовно в 1928 році в селі Тургіново у Тверській області.

Одного разу 17-річна Марія запросила до себе додому свого ровесника Володимира, але несподівано для неї той прийшов із друзями. Дівчина злякалася і відмовилася пускати їх у двір, після чого хлопці почали ламати ворота вилами. У метушні Володимир вдарив дівчину вилами в обличчя, внаслідок чого та втратила око.

Автори книги стверджують, що батьки Марії змусили Володимира одружитися з їхньою донькою, яку він спотворив, пригрозивши йому судом у разі відмови. У підсумку саме так і сталося, після чого новоспечена сім'я переїхала з села до Ленінграда.

«Марія на рідкісних фотографіях, що збереглися, майже завжди відверталася вбік, щоб не було видно частини обличчя з вибитим оком. Ці дані контрастують з офіційними історіями, які сам Путін розповідав про батьків. Він, зокрема, публічно стверджував, що «ніколи не бачив батька п'яним і не чув від нього жодного грубого слова», – пише Bild.

Раніше російський диктатор Володимир Путін, ймовірніше за все, проговорився про наявність у нього маленьких дітей. Як відомо, Володимира Путіна та олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Аліну Кабаєву давно підозрюють у стосунках. За даними журналістів, вони мають спільних дітей: двох хлопчиків.

Хоча Путін і Кремль завжди заперечували зв'язок між ним і Кабаєвою, незалежні російські журналісти встановили, що у них є два спільних сини: Іван і Володимир-молодший. Івану – близько дев'яти років, Володимиру – близько п'яти. У розслідуванні стверджується, що діти переміщуються приватними літаками та яхтами, пов’язаними з Путіним, у супроводі Федеральної служби охорони. У громадських місцях вони не з’являються, живуть у президентських резиденціях. Зокрема, на Валдаї спеціально для них відкрито навчальний центр.

У Путіна також є ще одна таємна дочка Катерина Кривоногих, вона ж Луїза Розова, яку народила 49-річна Світлана Кривоногих, колишня коханка російського президента, що стала мультимільйонеркою зі статками в 75 млн фунтів стерлінгів.