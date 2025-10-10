Головна Світ Соціум
Дитячий сироп призвів до смерті 20 дітей в Індії: власника фармкомпанії затримано

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Дитячий сироп призвів до смерті 20 дітей в Індії: власника фармкомпанії затримано
Компанія додавала 46-48% отруйної речовини замість допустимої межі 0.1%
фото із відкритих джерел

З'ясувалося, що в пробах дитячого сиропу містився токсичний компонент діетиленгліколь

Поліція штату Мадхья-Прадеш затримала власника фармацевтичної компанії Sresan Pharma, яка виробляла сироп від кашлю Coldrif, що спричинив загибель щонайменше 20 дітей. Як пише «Главком» , про це повідомив телеканал NDTV.

Під час інспекції на підприємстві Sresan Pharma з'ясувалося, що в пробах сиропу містився токсичний компонент діетиленгліколь, який використовується у виробництві смол, фарб, лаків, чорнила та клею. Було встановлено, що компанія додавала 46-48% отруйної речовини замість допустимої межі 0.1%. У приміщенні фабрики знайшли незареєстровані контейнери з діетиленгліколем.

Серед звинувачень, висунутих власнику Sresan Pharma, грубі порушення належних виробничих практик, невідповідність стандартам перевірки сировини та компонентів, а також можлива співучасть у поширенні небезпечних ліків. Роботу фармпідприємства у штаті Тамілнад припинено, компанію позбавили ліцензії. У дев'яти індійських штатах запроваджено заборону на продаж сиропу Coldrif.

Раніше «Главком» писав, про те, що у Індії понад 10 дітей загинули після вживання сиропу від кашлю. Розпочато розслідування щодо виробника сиропу від кашлю, адже у складі ліків виявлено надмірну кількість токсичного діетиленгліколю.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів рекомендувало анулювати ліцензію компанії на виробництво препарату.

До слова, Індія та Китай оголосили про відновлення прямих авіарейсів між своїми містами після п’ятирічної перерви. 

Теги: діти смерть Індія розслідування

