Дитячий сироп призвів до смерті 20 дітей в Індії: власника фармкомпанії затримано

Поліція штату Мадхья-Прадеш затримала власника фармацевтичної компанії Sresan Pharma, яка виробляла сироп від кашлю Coldrif, що спричинив загибель щонайменше 20 дітей. Як пише «Главком» , про це повідомив телеканал NDTV.

Під час інспекції на підприємстві Sresan Pharma з'ясувалося, що в пробах сиропу містився токсичний компонент діетиленгліколь, який використовується у виробництві смол, фарб, лаків, чорнила та клею. Було встановлено, що компанія додавала 46-48% отруйної речовини замість допустимої межі 0.1%. У приміщенні фабрики знайшли незареєстровані контейнери з діетиленгліколем.

Серед звинувачень, висунутих власнику Sresan Pharma, грубі порушення належних виробничих практик, невідповідність стандартам перевірки сировини та компонентів, а також можлива співучасть у поширенні небезпечних ліків. Роботу фармпідприємства у штаті Тамілнад припинено, компанію позбавили ліцензії. У дев'яти індійських штатах запроваджено заборону на продаж сиропу Coldrif.

Раніше «Главком» писав, про те, що у Індії понад 10 дітей загинули після вживання сиропу від кашлю. Розпочато розслідування щодо виробника сиропу від кашлю, адже у складі ліків виявлено надмірну кількість токсичного діетиленгліколю.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів рекомендувало анулювати ліцензію компанії на виробництво препарату.

