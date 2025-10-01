Головна Країна Наука та освіта
Українські діти можуть отримати безкоштовно книжки з «Пакунком школяра». Як це працює

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Для дітей саме книжка залишається найголовнішим та найздоровішим джерелом знань, розвитку та зростання»

З 1 жовтня українці можуть витратити гроші, виділені за програмою «Пакунок школяра», на купівлю книг, а не тільки на канцтовари, одяг та взуття.

Як пояснила т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна: «Ми хочемо, щоб кожна дитина з першого дня навчання мала не лише зошити й олівці, а й цікаві книжки. Це інвестиція у любов до читання та розвиток особистості з наймолодшого віку й, відповідно, розвиток України».

Першими на відсутність книжок в Пакунку звернули увагу в Українському інституті книги, і вслід за ними Українська видавнича асоціація (УВА) закликала керівників держави виправити несправедливість.

«Для дітей саме книжка залишається найголовнішим та найздоровішим джерелом знання, розвитку та зростання. І можливість купувати книжки – це та інвестиція, яку держава робить в наше спільне майбутнє. Ми були впевнені, що уряд швидко виправить цю прикру помилку, тримали контакт з усіма залученими міністерствами – Мінкультом, Мінцифрою, Мінсоцполітики, і у вкрай стислі кроки книгарні отримали можливість радувати першачків книжками», – зазначає голова УВА Артем Біденко.

Подати заявку на участь в програмі «Пакунок школяра» можна до 15 листопада 2025 року в застосунку Дія або у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Кошти будуть доступні для використання протягом 6 місяців – вони надходять швидко і їх можна витрачати на перші потреби, які виникають у школі.

Наступний крок, додають в УВА – забезпечення книжками бібліотек. Як розповів Артем Біденко, з бібліотек забрали радянські, російські книжки, але натомість не закуповують нічого взамін, програму згорнули ще в 2021 році. Водночас, зараз кошти в бюджеті є – програма єКнига фактично завершилася, і залишок у 100 млн грн може бути витрачений саме на бібліотеки, на проведення прозорих конкурсів вже до кінця цього року. Все що треба – Українському інституту книги ініціювати перекидку коштів на реальні потреби в регіонах і визначити модель розподілу книжок. Адже бібліотек дуже багато, і варто почати з чіткого переліку.

Юлія Орлова, директорка видавництва «Віват»: «Книжки сьогодні дуже подорожчали, причин багато – дорожчає папір, фарба, спеціалісти. Тож далеко не всі можуть купувати в книгарнях. Бібліотеки, і це доведено у всьому світі, є найкращою можливістю дати доступ широкій аудиторії до літератури, насамперед – молоді. Тож державі необхідно почати здійснювати ці інтервенції в культурний простір, але робити це треба системно і послідовно».

В УВА переконані, за умови координації з урядом вже цього року можна буде говорити про ефективну роботу у сферах національної ідентичності та підтримки культурного продукту.

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
