У столиці горів будинок ЖК «Нова Англія»: пожежники врятували 12 людей, серед них – діти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У столиці горів будинок ЖК «Нова Англія»: пожежники врятували 12 людей, серед них – діти
Пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія»
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Вогонь спалахнув в одній із квартир на дев'ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Максимовича

Уранці 2 жовтня в Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Пожежа сталася рано вранці 2 жовтня
Пожежа сталася рано вранці 2 жовтня
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Інформація про загоряння надійшла о 06:40. Вогонь спалахнув в одній із квартир на дев'ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Максимовича.

Пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія»
Пожежа у багатоповерховому житловому будинку ЖК «Нова Англія»
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
Наслідки пожежі
Наслідки пожежі
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
Наслідки пожежі
Наслідки пожежі
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
Пожежу було ліквідовано за кілька хвилин
Пожежу було ліквідовано за кілька хвилин
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

У ході ліквідації пожежі рятувальникам вдалося врятувати 12 людей, серед яких – двоє дітей.

О 07:02 пожежу було локалізовано на площі 90 квадратних метрів, а о 07:52 – повністю ліквідовано.

Рятувальники на місці пожежі
Рятувальники на місці пожежі
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook
О 07:02 пожежу було локалізовано
О 07:02 пожежу було локалізовано
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. 

Нагадаємо, на Фастівщині сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої постраждала власниця житла. Слідчо-оперативна група поліції Київщини, яка виїхала на місце події, виявила, що під час пожежі власниця будинку отримала опіки. Медики надали їй необхідну допомогу.

