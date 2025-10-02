У столиці горів будинок ЖК «Нова Англія»: пожежники врятували 12 людей, серед них – діти
Вогонь спалахнув в одній із квартир на дев'ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Максимовича
Уранці 2 жовтня в Голосіївському районі столиці сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.
Інформація про загоряння надійшла о 06:40. Вогонь спалахнув в одній із квартир на дев'ятому поверсі 12-поверхового будинку на вулиці Максимовича.
У ході ліквідації пожежі рятувальникам вдалося врятувати 12 людей, серед яких – двоє дітей.
О 07:02 пожежу було локалізовано на площі 90 квадратних метрів, а о 07:52 – повністю ліквідовано.
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, на Фастівщині сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої постраждала власниця житла. Слідчо-оперативна група поліції Київщини, яка виїхала на місце події, виявила, що під час пожежі власниця будинку отримала опіки. Медики надали їй необхідну допомогу.
