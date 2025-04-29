Нардеп-втікач Дмитрук засвітився у Лондоні, одягнений у рясу іподиякона (відео)

Нардеп-втікач прогулювався Гайд-парком разом із дружиною та двома дітьми

Народний депутат-утікач Артем Дмитрук нещодавно засвітився у лондонському Гайд-парку з родиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Дмитрука.

На відео видно, як нардеп-втікач прогулюється Гайд-парком разом із дружиною та двома дітьми, одягнений у рясу іподиякона.

Зауважимо, що Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну, перетнувши кордон з Молдовою, наразі проживає у центральному районі Лондона – Bermondsey.

Нагадаємо, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну, розповів, що в Україні його нібито кілька разів намагалися вбити. В інтервʼю російському пропагандистському ЗМІ RT він видав чергову брехню про нібито спроби переслідувати його та про діяльність «злочинної влади» президента Володимира Зеленського.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру.

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.