Американський винищувач затонув у Червоному морі – CNN

Перші повідомлення з місця події вказують на те, що есмінець зробив крутий поворот, щоб ухилитися від вогню хуситів, що призвело до падіння винищувача за борт

Це другий втрачений літак F/A-18 під час операції США проти хуситів в Червоному морі

Винищувач ВМС США F/A-18 Super Hornet був втрачений у Червоному морі після того, як впав за борт авіаносця USS Harry S. Truman під час його буксирування. Про це повідомляє CNN із посиланням на ВМС США, передає «Главком».

«F/A-18E буксирувався в ангарному відсіку, коли екіпаж втратив контроль над авіасудном. Винищувач і буксир впали за борт. Моряки, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від нього до того, як він упав за борт. Триває розслідування», – йдеться у повідомленні.

У ВМС США додали, що один моряк отримав незначне поранення.

За словами американського чиновника, перші повідомлення з місця події вказують на те, що есмінець зробив крутий поворот, щоб ухилитися від вогню хуситів, що призвело до падіння винищувача за борт.

Інший американський чиновник повідомив CNN, що винищувач затонув. За даними ВМС, один винищувач F/A-18 коштує понад $60 млн.

Єменські повстанці-хусити заявили в понеділок, що здійснили ракетну та дронову атаку на авіаносець, який знаходиться в Червоному морі в рамках масштабної операції американських військових проти підтримуваного Іраном угруповання.

Ударна група авіаносця дислокується на Близькому Сході. У ВМС США наголосили, що ударна група і її авіакрило «залишаються повністю боєздатними».

Нагадаємо, що США завдали удару по паливному порту єменських хуситів. Хусити засудили удар, назвавши його «воєнним злочином проти цивільної інфраструктури».

Раніше з'явились нові подробиці скандального листування в месенджері Signal. Зокрема, стало відомо про те, яким чином журналіст опинився в закритому груповому чаті про удари США по Ємену.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за кожну атаку хуситів нестиме відповідальність Іран.