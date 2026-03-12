Головна Світ Соціум
Дрони атакували нафтогазове підприємство у Краснодарському краї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували нафтогазове підприємство у Краснодарському краї
Безпілотники атакували нафтогазове підприємство «Тихорецьк-Нафта»
фото: соціальні мережі

Через загрозу безпілотників у аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження

Цієї ночі у російському місті Тихорецьк Краснодарського краю безпілотники атакували нафтогазове підприємство «Тихорецьк-Нафта». Про це повідомляють російські Telegram-канали та місцеві жителі, пише «Главком».

У небі над Краснодаром та Сіверським районом пролунало близько десяти вибухів. Очевидці стверджують, що бачили яскраві спалахи та чули глухі звуки вибухів у південній і західній частинах міста.

Місцеві також повідомляють, що один із безпілотників нібито впав у полі після роботи російської протиповітряної оборони. За попередніми даними, російська ППО намагалася збити дрони на підльоті до міста.

Через загрозу безпілотників у аеропорту Краснодара запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків.

Нагадаємо, у місті Абінськ Краснодарського краю РФ дрони атакували підстанцію та нафтобазу. 

Теги: росія

