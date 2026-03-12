Вибух біля посольства США в Осло: поліція затримала підозрюваних

Троє підозрюваних є братами

Норвезька поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до вибуху біля посольства США в Осло. Слідчі розглядають інцидент як терористичний акт. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами прокурора поліції Крістіана Гатло, підозрюваними є троє братів віком близько 20 років, які мають норвезьке громадянство та іракське походження. «Їх підозрюють у скоєнні терористичного акту», – заявив він.

Слідчі вважають, що один із підозрюваних заклав вибухівку, а двоє інших могли брати участь у змові. За попередньою версією поліції, нападники могли мати намір завдати значної шкоди або вбити людей.

Наразі підозрюваних ще не допитали, а їхні імена не розголошують. За словами слідчих, раніше вони не фігурували у поліцейських розслідуваннях.

Міністр юстиції Норвегії Астрі Аас-Хансен заявила, що затримання підозрюваних є важливим кроком у розслідуванні вибуху.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 8 березня, біля входу до консульського відділу посольства США в Осло пролунав вибух. Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Як повідомлялось, правоохоронні органи Бельгії та Норвегії розпочали розслідування двох інцидентів із використанням вибухівки, що сталися біля релігійної установи та дипломатичного представництва.