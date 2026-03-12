Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух біля посольства США в Осло: поліція затримала підозрюваних

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Вибух біля посольства США в Осло: поліція затримала підозрюваних
фото: Reuters

Троє підозрюваних є братами

Норвезька поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у причетності до вибуху біля посольства США в Осло. Слідчі розглядають інцидент як терористичний акт. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За словами прокурора поліції Крістіана Гатло, підозрюваними є троє братів віком близько 20 років, які мають норвезьке громадянство та іракське походження. «Їх підозрюють у скоєнні терористичного акту», – заявив він.

Слідчі вважають, що один із підозрюваних заклав вибухівку, а двоє інших могли брати участь у змові. За попередньою версією поліції, нападники могли мати намір завдати значної шкоди або вбити людей.

Наразі підозрюваних ще не допитали, а їхні імена не розголошують. За словами слідчих, раніше вони не фігурували у поліцейських розслідуваннях.

Міністр юстиції Норвегії Астрі Аас-Хансен заявила, що затримання підозрюваних є важливим кроком у розслідуванні вибуху.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 8 березня, біля входу до консульського відділу посольства США в Осло пролунав вибух. Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Як повідомлялось, правоохоронні органи Бельгії та Норвегії розпочали розслідування двох інцидентів із використанням вибухівки, що сталися біля релігійної установи та дипломатичного представництва.

Читайте також:

Теги: вибух теракт США Норвегія посольство поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У соцмережі Truth Social Трамп розкритикував вердикт суду, назвавши його «антиамериканським»
Тарифний хаос Трампа та український інтерес
23 лютого, 19:19
Трамп зазначив, що Кушнер зосередиться на посередництві в укладенні нових дипломатичних угод
Зять Трампа Кушнер стане спеціальним посланником миру
19 лютого, 20:33
Америка стала 17-ою країною за межами України, де запрацювала «Нова пошта»
«Нова пошта» запрацювала у США
18 лютого, 12:28
Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді зазначив, що вірить у силу дипломатії
Оман заявив, що двері дипломатії для США та Ірану залишаються відкритими
2 березня, 02:50
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
Зеленський пояснив, за якої умови США готові підписати гарантії безпеки для України
3 березня, 10:27
Президент заявив про продовження дипломатичного процесу задля встановлення миру
«Наш пріоритет – робити все для закінчення війни» – Зеленський
5 березня, 20:33
Україна під час війни з Росією розробила дешевші способи знищення дронів-камікадзе
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
6 березня, 01:43
Система P1-SUN за останні 4 місяці збила понад 1500 «шахедів»
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN можуть застосовуватися для знищення іранських безпілотників – Reuters
7 березня, 14:50
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
Україна направила експертів із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії
9 березня, 08:35

Соціум

Вибух біля посольства США в Осло: поліція затримала підозрюваних
Вибух біля посольства США в Осло: поліція затримала підозрюваних
Дрони атакували нафтогазове підприємство у Краснодарському краї
Дрони атакували нафтогазове підприємство у Краснодарському краї
Іноземний хакер зламав сервер ФБР із файлами Епштейна – Reuters
Іноземний хакер зламав сервер ФБР із файлами Епштейна – Reuters
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО
Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО
Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали
Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
10 березня, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua