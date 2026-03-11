Країни Перської затоки попередили про дефіцит ракет для ППО

США знають про проблему з ракетами для ППО на Близькому Сході

Дефіцит виник через постійні ракетні та дронові атаки Ірану

Країни Перської затоки можуть опинитися на межі вичерпання запасів ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони через регулярні атаки Ірану. США поінформовані про проблему, однак поки що не надали союзникам необхідної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CBS News.

За даними джерел видання, ще 5 березня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що запаси ракет для систем ППО у країнах Перської затоки стрімко скорочуються. Через це союзники США звернулися до Вашингтона з проханням пришвидшити постачання нових перехоплювачів.

У відповідь їм повідомили, що у Сполучених Штатах створюють спеціальну робочу групу, яка має організувати нові поставки. Водночас, за словами співрозмовників журналістів, цей процес просувається повільніше, ніж очікували партнери США.

Міністр війни США Піт Гегсет, коментуючи ситуацію, заявив, що Вашингтон готовий реагувати на подібні виклики. «Ми повністю готові і плануємо такі речі», – зазначив він.

За словами глави Пентагону, ракетний потенціал Ірану вже значною мірою ослаблений. Він стверджує, що можливості Тегерана скоротилися приблизно на 90%, а запаси американських боєприпасів значно перевищують рівень, який може знадобитися.

Гегсет також підкреслив, що США можуть допомогти союзникам поповнити запаси ракет або передати частину озброєння, якщо така необхідність виникне. Водночас він наголосив, що для Вашингтона пріоритетом залишається безпека власних військових і баз у регіоні.

До слова, повітряні удари США та Ізраїлю обмежили здатність Ірану виробляти ударні дрони Shahed-136, однак Тегеран все ще має значні запаси цих безпілотників і можливість продовжувати їх виробництво.

За оцінками агентства, після ескалації конфлікту на Близькому Сході Іран уже випустив понад 2100 дронів типу Shahed. Попри те, що ці безпілотники відносно повільні та можуть бути виявлені системами протиповітряної оборони, їх масове застосування створює іншу проблему.