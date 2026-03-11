«Хезболла» запустила по Ізраїлю близько 100 ракет

Двоє людей отримали поранення

Ліванське угруповання «Хезболла» запустило близько 100 ракет по північній частині Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Ракети були випущені з декількох районів Лівану, що спричинило спрацювання сирен у Хайфі, Галілеї та на Голанських висотах. Це найбільший напад «Хезболли» на Ізраїль з моменту загострення бойових дій на початку цього місяця.

Зазначається, що двоє людей отримали легкі поранення в результаті масованого ракетного обстрілу північної частини Ізраїлю. За даними організації «Маген Давид Адом», 35-річна жінка та чоловік у віці близько 50 років були поранені. Їх доставили до лікарні.

За даними рятувальних служб, одна з двох жертв отримала поранення від ракети, що влучила в будинок у північному місті Біїна. Четверо інших отримали допомогу на місці події через гострий стрес.

Нагадаємо, у середу, 11 березня, в порту Салала в Омані було завдано удару по нафтосховищах. Про пошкодження торгових суден не повідомлялося.

Як повідомлялося, у ніч на 11 березня ситуація в регіоні Перської затоки різко загострилася: Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн повідомили про перехоплення масованих хвиль іранських ракет та безпілотників. Саудівська Аравія заявила про успішне знищення шести балістичних ракет, що були націлені на авіабазу Принца Султана, а також про нейтралізацію дронів у східних провінціях та запобігання удару по стратегічному нафтовому родовищу Шайба.