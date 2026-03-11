Головна Світ Соціум
Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали
Сторони говорили про реагування на надзвичайні ситуації, захист критичної інфраструктури та післявоєнну відбудову
фото: nato.int

Альянс вивчає український досвід реагування на воєнні загрози

Делегація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відвідала штаб-квартиру НАТО, де обговорила з представниками Альянсу питання кризового управління, підвищення стійкості та цивільно-військового співробітництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессужбу НАТО.

Під час зустрічей представники ДСНС поінформували членів Альянсу про досвід реагування на надзвичайні ситуації в умовах війни, а також про заходи із захисту цивільного населення.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав українську делегацію та подякував рятувальникам і службам екстреної допомоги України за їхню роботу. «Цей візит підкреслив постійну підтримку НАТО України у вигляді військової, політичної та гуманітарної допомоги, а також створив можливості для вивчення досвіду України та підвищення готовності членів Альянсу до кризових ситуацій», – зазначили в Альянсі.

Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали фото 1
фото: nato.int

Українську делегацію очолював заступник голови ДСНС генерал-майор Володимир Демчук. Під час переговорів сторони обговорили подальшу співпрацю для задоволення поточних потреб України, спричинених війною Росії.

Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали фото 2
фото: nato.int

Зокрема, йшлося про розвиток можливостей реагування на надзвичайні ситуації, участь у післявоєнній відбудові, боротьбу з тероризмом, а також протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам. Окрему увагу приділили питанням захисту критичної інфраструктури та розвитку систем раннього попередження.

У НАТО також нагадали про практичну підтримку, яку Альянс надає Україні, зокрема у співпраці з ДСНС. Так, у вересні 2025 року 21 український рятувальник взяв участь у польових навчаннях Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи у Болгарії.

Допомога Україні з боку НАТО здійснюється, зокрема, через Комплексний пакет допомоги. Ця програма передбачає надання нелетальної військової підтримки відповідно до запитів України, а також реалізацію довгострокових проєктів із розбудови потенціалу.

Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали фото 3
фото: nato.int

Йдеться про ініціативи, спрямовані на підтримку реформ у секторі оборони та безпеки, а також на підготовку України до післявоєнного відновлення.

До слова, українські військові інструктори прибудуть до Німеччини, щоб навчати військовослужбовців Бундесверу бойового досвіду, отриманого під час війни з Росією. Берлін розглядає таку співпрацю як частину підготовки до можливого військового протистояння з РФ у найближчі роки.

дипломатія НАТО ДСНС

