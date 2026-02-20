Головна Світ Політика
Каллас анонсувала ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Каллас анонсувала ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про фінальну стадію погодження санкцій
Глава дипломатії Євросоюзу повідомила, що рішення можуть ухвалити вже у понеділок попри дискусії між державами-членами

Європейський Союз планує у понеділок, 23 лютого, ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, про що заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час пресконференції у Кракові. Про це повідомляє «Главком».

За її словами, ЄС продовжує посилювати санкційний тиск на Москву. «Наступного понеділка ми маємо намір прийняти 20-й пакет санкцій проти Росії», – сказала вона.

Глава дипломатії ЄС наголосила, що попередні санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку та військовий потенціал. За її оцінкою, кожен новий пакет обмежень зменшує можливості Росії продовжувати війну проти України. «Москва не є непереможною. Її армія несе рекордні втрати, а економіка перебуває під великим тиском. Але Путін не закінчить цю війну, поки витрати не перевищать вигоди. І це саме та точка, до якої ми повинні прийти», – заявила Каллас.

Водночас, за інформацією ЗМІ, процес погодження нового пакета санкцій супроводжується дискусіями всередині Євросоюзу. Раніше повідомлялося, що позиції окремих держав-членів стали перешкодою для швидкого затвердження обмежень.

Очікується, що остаточне рішення щодо 20-го пакета санкцій можуть ухвалити найближчими днями, якщо країни ЄС досягнуть необхідного консенсусу. Нові обмеження мають стати частиною подальшої стратегії Євросоюзу зі стримування російської агресії та посилення економічного тиску на Кремль.

 

