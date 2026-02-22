CNN: Прорахунок Путіна в Україні виснажив Росію та змінив світову ієрархію

Війна, яка мала продемонструвати силу Росії, за чотири роки виснажила ресурси країни та принизила її міжнародний статус

Минуло майже чотири роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Те, що Кремль планував завершити за 10 днів, перетворилося на найкривавіший конфлікт сучасності, який зруйнував міф про непереможність російської армії та поставив Москву в економічну залежність від Пекіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Згідно з даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати Росії (вбиті та поранені) сягнули приголомшливої позначки в 1,2 млн осіб. З них близько 325 тис. – загиблі, що втричі перевищує втрати США в усіх військових конфліктах з 1945 року. Наразі стратегія Києва полягає у виснаженні ворога: українське командування прагне ліквідувати російських солдатів швидше, ніж Кремль встигає готувати нових добровольців.

Попри те, що російська економіка формально піднялася на 9-те місце у світі завдяки експорту енергоносіїв та військовим витратам, всередині країни накопичуються кризові явища:

промисловості бракує близько 800 тис. робітників через мобілізацію та відтік розумних людей;

ціни на базові продукти, як-от овочі, зросли вдвічі, що викликає дедалі більше невдоволення серед населення;

величезні виплати найманцям та родинам загиблих створюють критичне навантаження на бюджет.

Вторгнення, яке мало на меті зупинити розширення НАТО, призвело до зворотного результату –приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу, що вдвічі збільшило кордон Росії з блоком. Крім того, Москва стрімко втрачає позиції на міжнародній арені:

Росія перетворилася на «молодшого партнера» КНР, повністю залежачи від китайських технологій та ринків збуту;

Кремль не зміг втримати режим Асада в Сирії, запобігти ударам по Ірану або захистити Ніколаса Мадуро у Венесуелі.

Аналітики зазначають, що війна, яка мала продемонструвати силу Росії, за чотири роки виснажила ресурси країни та принизила її міжнародний статус. Прогноз про катастрофічні наслідки вторгнення, який здавався неймовірним у лютому 2022-го, став реальністю як для України, так і для самої РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував запитання про те, чи віддав би наказ ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна. Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Журналіст поцікавився в глави держави, чи доручив би він своїм силовим структурам здійснити таку операцію, якби з’явилася відповідна можливість. У відповідь Зеленський зауважив, що навіть усунення Путіна не обов’язково призвело б до кардинальних змін, адже проблема полягає не лише в одній особі, а в сформованій і глибоко вкоріненій системі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни не бачить сенсу обговорювати історичні аргументи, які озвучує російський диктатор Володимир Путін. Так президент прокоментував можливі переговори з Путіним.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну, однак не може оцінити його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна.