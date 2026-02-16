Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на бензин у Росії різко підскочили після останніх ударів по НПЗ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на бензин у Росії різко підскочили після останніх ударів по НПЗ
Раніше російський уряд заборонив вивозити бензин за кордон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зростання цін на бензин є найбільшим з липня 2025 року

Російський паливний ринок після декількох місяців затишшя знову зіткнувся з різким зростанням цін. За тиждень – з 9 по 13 лютого – у РФ середня вартість гуртових партій бензину АІ-92 збільшилася на 6,9% – до 62 431 рубля за тонну, а середнє значення для АІ-95 досягло 63 545 рублів за тонну, додавши за тиждень 5,8%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Варто зазначити, що таке зростання цін найбільше з липня 2025 року. Головна причина подорожчання гуртового бензину – відновлення ударів по НПЗ, розповіли трейдери. Волгоградський НПЗ потужністю 13 млн тонн, що входить до топу найбільших у Росії, нещодавно потрапив під наліт українських БпЛА і зупинив випуск бензину. В четвер, 12 лютого, наліт дронів призвів до загоряння на Ухтинському НПЗ.

На біржу надійшла інформація, що Волгоградський НПЗ не відпускатиме паливо до березня. Втім, точні терміни ремонту заводу залишаються незрозумілими. Не виключено, що він може відновити відвантаження наступного тижня.

Нагадаємо, через посилення санкційного тиску та зміну позиції ключових партнерів Росія змушена продавати свою нафту з екстремальним дисконтом. За даними The Telegraph, у січні середня вартість російської марки Urals впала до 37,50 доларів за барель, що на 42% нижче за ціну еталонної нафти Brent.

Економісти зазначають, що основною причиною обвалу стали санкції США проти нафтових гігантів «Роснєфть» та «Лукойл», запроваджені у жовтні. Це суттєво ускладнило звичні схеми обходу обмежень. Проте найбільш болючим ударом стала зміна курсу Індії. Нью-Делі домовилося з Вашингтоном про зниження американських мит на індійські товари в обмін на відмову від закупівель російської сировини.

До слова, Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії «Лукойл», призупинив переробку нафти після успішної атаки українських безпілотників. Критичних пошкоджень зазнало обладнання, без якого робота підприємства у штатному режимі неможлива.

Читайте також:

Теги: нафта росія бензин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надія європейців «пересидіти» Трампа, тобто, протриматися ще рік-півтора – це дуже хиткий план
Надія європейців «пересидіти» Трампа – крихкий план. І ось чому
19 сiчня, 19:09
Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 11:44
Слідчий комітет розслідує загибель підлітка всередині танка в Якутську
Підлітка придавило деталлю танка на виставці в Якутську
20 сiчня, 17:11
Депутати Держдуми скаржаться на невдалі фото під час засідань
Держдума РФ заборонила пресі фотографувати депутатів через невдалі кадри (фото)
22 сiчня, 10:54
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
Росіяни підсовують американцям «визнання Криму». Україна попередила партнерів
7 лютого, 11:56
Росія перестала бути однією з головних загроз для країн G7 і опустилася з другого на восьме місце
Росія опустилася у рейтингу головних загроз для країн G7: яке місце займає
11 лютого, 05:36
Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав дії Франції щодо танкера «тіньового флоту» РФ
Сибіга привітав затримання Францією підсанкційного танкера РФ
22 сiчня, 19:53
Трамп поспілкувався з журналістами в літаку
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
1 лютого, 08:32
Андрій Канчельскіс незаконно відвідував анексований Крим
ГУР оновило перелік спортсменів з Росії, які підтримують війну: хто потрапив до списку
4 лютого, 15:38

Економіка

Ціни на бензин у Росії різко підскочили після останніх ударів по НПЗ
Ціни на бензин у Росії різко підскочили після останніх ударів по НПЗ
Світло для України: Зеленський готує енергетичний «Рамштайн» разом із Макроном
Світло для України: Зеленський готує енергетичний «Рамштайн» разом із Макроном
Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом
Медова криза в РФ: чому солодкий продукт стає дефіцитом
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Які підприємства концерну «Калашников» досі не під санкціями? Дані розвідки
Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка
Промисловість й експортні галузі РФ під максимальним ризиком банкрутств – розвідка
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася
Доходи Кремля під загрозою: ціна на російську нафту обвалилася

Новини

Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua