Ціни на бензин у Росії різко підскочили після останніх ударів по НПЗ

Зростання цін на бензин є найбільшим з липня 2025 року

Російський паливний ринок після декількох місяців затишшя знову зіткнувся з різким зростанням цін. За тиждень – з 9 по 13 лютого – у РФ середня вартість гуртових партій бензину АІ-92 збільшилася на 6,9% – до 62 431 рубля за тонну, а середнє значення для АІ-95 досягло 63 545 рублів за тонну, додавши за тиждень 5,8%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Варто зазначити, що таке зростання цін найбільше з липня 2025 року. Головна причина подорожчання гуртового бензину – відновлення ударів по НПЗ, розповіли трейдери. Волгоградський НПЗ потужністю 13 млн тонн, що входить до топу найбільших у Росії, нещодавно потрапив під наліт українських БпЛА і зупинив випуск бензину. В четвер, 12 лютого, наліт дронів призвів до загоряння на Ухтинському НПЗ.

На біржу надійшла інформація, що Волгоградський НПЗ не відпускатиме паливо до березня. Втім, точні терміни ремонту заводу залишаються незрозумілими. Не виключено, що він може відновити відвантаження наступного тижня.

Нагадаємо, через посилення санкційного тиску та зміну позиції ключових партнерів Росія змушена продавати свою нафту з екстремальним дисконтом. За даними The Telegraph, у січні середня вартість російської марки Urals впала до 37,50 доларів за барель, що на 42% нижче за ціну еталонної нафти Brent.

Економісти зазначають, що основною причиною обвалу стали санкції США проти нафтових гігантів «Роснєфть» та «Лукойл», запроваджені у жовтні. Це суттєво ускладнило звичні схеми обходу обмежень. Проте найбільш болючим ударом стала зміна курсу Індії. Нью-Делі домовилося з Вашингтоном про зниження американських мит на індійські товари в обмін на відмову від закупівель російської сировини.

До слова, Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії «Лукойл», призупинив переробку нафти після успішної атаки українських безпілотників. Критичних пошкоджень зазнало обладнання, без якого робота підприємства у штатному режимі неможлива.