У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)

У місті Абінськ Краснодарського краю РФ дрони атакували підстанцію та нафтобазу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

На відео помітний момент удару – після нього з’явився яскравий спалах, а майже одразу почалася пожежа. Над місцем влучання підійнявся вогонь і дим.

Раніше у Середземному морі сталася пожежа на танкері для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz, який ходить під російським прапором і перебуває під санкціями США та Великої Британії.

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, останній сигнал про місцезнаходження танкер передав 2 березня поблизу узбережжя Мальти. Після цього на борту спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, Росія може тимчасово виграти від ескалації війни навколо Ірану, насамперед через зростання світових цін на нафту. Таку думку висловив експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар в інтерв'ю «Главкому».