Декілька регіонів Росії опинились під атакою дронів

У Підмосков'ї та Ленінградській області пролунали вибухи

Увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.

Місцева влада попереджає про можливе уповільнення мобільного інтернету та закликає громадян уникати промислових зон і місць масового скупчення людей.

Одночасно в Москві та Санкт-Петербурзі оголосили про введення режиму «килим». Мер Москви Сергій Собянін повідомив збиття дронів, які летіли курсом на Москву.

За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці.

Нагадаємо, у суботу, 23 серпня, в аеропорту Пулково були затримані та скасовані десятки рейсів після атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область.

За даними видання, затримано щонайменше 77 і скасовано 14 рейсів, а Росавіація о 14:30 за місцевим часом оголосила про закриття аеропорту «для убезпечення польотів». Натомість, у Північно-Західній транспортній прокуратурі повідомили, що всього було затримано 40 рейсів – по 20 на виліт і приліт.