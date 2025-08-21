Головна Країна Події в Україні
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих
Для надання допомоги постраждалим було задіяно 16 бригад медиків
фото: ДСНС Закарпаття

Кількість постраждалих від нічної атаки росіян на Мукачево зросла до майже 20 осіб

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Закарпатської ОВА Віктора Микита.

За уточнене ними даними наразі відомо,  що 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще 9 людей звернулися за допомогою самостійно.

Після обстеження на стаціонарному лікуванні наразі перебуває шестеро пацієнтів:

  • П’ятеро – у КНП «Лікарня Святого Мартина» в Мукачеві, з травмами кінцівок, черева та черепно-мозковими травмами.
  • Один пацієнт – у Закарпатській обласній клінічній лікарні, з осколковими пораненнями голови, ока та вуха.

Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій з травмованих – 22 роки, найстаршому – 63.

Для надання допомоги постраждалим було задіяно 16 бригад медиків, включно з однією, що надавала психологічну підтримку. На місці події амбулаторну допомогу надали ще чотирьом людям з гострою стресовою реакцією.

Начальник ОВА запевнив, що область та держава докладуть усіх зусиль для лікування та відновлення кожного постраждалого.

Як відомо, уночі російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Сотні безпілотників, гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет були спрямовані на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Одна з ракет влучила в великий американський завод з виробництва електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом», – зазначив Сибіга.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, дві російські ракети поцілили на територію заводу Flex.

 

Теги: росія Закарпаття ракетна атака Мукачево

