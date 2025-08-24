Головна Світ Соціум
У Сизрані пролунали десятки вибухів: атаковано місцевий НПЗ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
У Сизрані пролунали десятки вибухів: атаковано місцевий НПЗ
Масована атака по Сизрані тривала мінімум три години, також, за словами очевидців, було чути вже понад 20 вибухів
скриншот із соцмереж

Це вже не перша атака безпілотників на Сизрань

У Сизрані в Росії у ніч на 24 серпня пролунало понад 20 вибухів у місті. Під атакою може бути Сизранський НПЗ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у місті після 03:00 у місцевому аеропорту ввели план «Килим», пропагандисти писали, що на місто летять невідомі безпілотники. Місцеві жителі розповідали, що спочатку о 4:20 було чути три вибухи, а потім через 20 хвилин ще два. 

Пропагандисти пишуть, що по невідомих дронах «працює російська ППО» на півдні Сизрані. Місцева влада цю атаку поки що не коментувала. Масована атака по Сизрані триває вже понад три години, також, за словами очевидців, було чути вже понад 20 вибухів.

Нагадаємо, увечері 23 серпня безпілотники атакували Підмосков'я, Санкт-Петербург та райони Ленінградської області. 

Губернатори регіонів Олександр Дрозденко та Олександр Бєглов повідомили про збиття кількох дронів у Тосненському, Киришському, Гатчинському, Пушкінському та Красносільському районах.

Одночасно в Москві та Санкт-Петербурзі оголосили про введення режиму «килим». Мер Москви Сергій Собянін повідомив збиття дронів, які летіли курсом на Москву. За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці.

Так, у ніч на 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки невідомих дронів. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

