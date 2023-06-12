Американський конгресмен опублікував красномовне звернення до Росії

Малюнок є пародією на історичний Гадсденівський прапор

Конгресмен Дон Бекон незвично звернувся до Росії

Конгресмен-республіканець від штату Небраска Дон Бекон опублікував у Twitter цікаву світлину, у якій звернувся до країни-агресорки Росії.

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Малюнок на стіні є видозміненою версією Гадсденівського прапору фото: Дон Бекон

На ній представники Коаліції глобального лідерства США з Небраски, а у центрі розташована табличка зі змією на синьо-жовтому фоні з делікатним підписом українською «іди н**уй».

Зазначимо, що цей малюнок є пародією на історичний Гадсденівський прапор, проте трохи з видозміненим написом.

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Гадсденівський прапор – історичний прапор США і міжнародний символ лібертаріанства, що являє собою жовте полотно з нанесеним зображенням гримучої змії, згорнутої в клубок і готової завдати удару. Під зображенням змії є напис «Не наступай на мене». Гадсденівський прапор вважається одним з перших прапорів США, пізніше був замінений на сучасний зоряно-смугастий. Після революції прапор використовувався як символ американського патріотизму, як символ розбіжностей з владою або як символ підтримки громадянських свобод.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість перевищує $2 млрд.

Новий пакет військової допомоги від США містить критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

До слова, члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms.

Резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена надати Україні ракетні системи більшого радіуса дії Atacms для забезпечення її перемоги, представили члени обох партій. Також у резолюції є заклик до союзників і партнерів США надати Україні ракетні системи дальнього радіуса дії.