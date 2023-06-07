У Росії чиновниця закидала військкомат коктейлями Молотова

55-річна співробітниця відділу фінансування Міністерства архітектури та будівництва РФ не пояснила своїх мотивів

Чиновниця у російському місті Владимир намагалася підпалити військкомат. Вона кинула у будівлю три коктейлі Молотова. Про це повідомляє російській Telegram-канал Baza.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як стверджують російські ЗМІ, хотіла підпалити військкомат 55-річна Жанна Романовська – співробітниця відділу фінансування Міністерства архітектури та будівництва РФ. Чиновниця нібито одяглася у камуфляжний костюм та під'їхала до будівлі військкомату на своєму авто.

«Жінка під'їхала до будівлі на машині і кинула в неї три пляшки з легкозаймистою рідиною. Масштабної пожежі вдалося уникнути - вогонь загасили поліцейські, які охороняли військкомат», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією ЗМІ, чиновницю затримали правоохоронці, у неї знайшли каністру та ганчірки. Жінка не пояснила свої мотиви.

Зазначимо, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну по всій Росії почали підпалювати військкомати, відділи поліції, будівлі міських адміністрацій та приймальні «Єдиної Росії». Після оголошення мобілізації кількість таких атак суттєво зросла. На даний момент відомо про майже сотню спроб підпалів. Спочатку справи розглядали за кримінальними статтями про пошкодження чужого майна та хуліганство. Пізніше в генштабі Росії заявили, що випадки підпалів військкоматів розцінюватимуться як теракти і каратимуться позбавленням волі на строк до 15 років. Перший вирок, у якому підпал військкомату кваліфікований як теракт, ухвалили наприкінці січня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно у Мурманську 19-річний хлопець підпалив військкомат. Палій вибив скло на цокольному поверсі, залив раму запальною сумішшю, підпалив її та втік. Вогонь охопив меблі та техніку в кабінеті соцзабезпечення. Пожежники, що прибули на виклик, впоралися з вогнем лише через годину.