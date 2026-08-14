Робота АЕС в Угорщині під загрозою: влада готує радикальний крок

Через падіння рівня Дунаю атомній електростанції може не вистачити води для охолодження

Рівень Дунаю поблизу угорської АЕС «Пакш» знову падає, що може вплинути на роботу електростанції. Один із варіантів підтримати необхідний рівень води – затопити дві 80-метрові баржі. Про це заявив угорський політик Петер Мадяр, повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM/PAP.

Мадяр заявив, що рівень води на ділянці Дунаю, яку використовують для охолодження АЕС, до неділі може впасти до 130–132 см нижче нульової позначки. Це може змусити зупинити одну з двох турбін, які наразі працюють на станції.

«Досягнення рівня мінус 140 см вимагатиме повного зупинення електростанції», - зазначив прем'єр-міністр Угорщини.

Простій АЕС, за оцінкою Мадяра, коштуватиме державному бюджету щонайменше 50 млрд форинтів на місяць — близько 138 млн євро або приблизно 7,13 мільярда гривень . Водночас компанії можуть зазнати додаткових витрат через необхідність імпортувати дорожчу електроенергію.

Наразі біля АЕС розпочали будівництво підводного водозливу, який має допомогти підтримувати необхідний рівень води. Якщо він опуститься нижче мінус 132 см, можуть використати дві 80-метрові баржі, які планують затопити. За оцінками, це може підвищити рівень води приблизно на 20 см протягом кількох днів.

Мадяр назвав підводний поріг і затоплення барж «найефективнішими, найбезпечнішими та найекономічнішими» рішеннями.

Загальну вартість робіт на Дунаї поблизу АЕС «Пакш» оцінюють майже у 6,2 млрд форинтів – близько 17 млн євро.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що через обміління Дунаю Румунія зупинила два енергоблоки Чернаводської АЕС. Перший припинив роботу 28 липня, а 13 серпня розпочали зупинку другого потужністю 680 МВт. Це перша повна зупинка станції за 23 роки.