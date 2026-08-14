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Ціллю затриманого у Польщі кіллера мав стати відомий українець. ЗМІ назвали ім'я

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ціллю затриманого у Польщі кіллера мав стати відомий українець. ЗМІ назвали ім'я
Підозрюваного затримали співробітники варшавської поліції спільно з Агентством внутрішньої безпеки
фото (ілюстративне): Gazeta Wyborcza

За даними польських журналістів, російські спецслужби планували вбивство репера та блогера Kyivstoner

Український репер і блогер Альберт Васильєв, відомий під псевдонімом Kyivstoner, міг стати ціллю замаху у Варшаві. Його вбивство, за даними польських ЗМІ, готували на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання RMF FM.

За інформацією журналістів, підозрюваного у підготовці замаху затримали співробітники варшавської поліції спільно з Агентством внутрішньої безпеки Польщі (ABW). Зазначається, що затриманий є уродженцем Донбасу.

Напередодні польська влада повідомляла про затримання чоловіка, якого, за даними слідства, завербували російські спецслужби для здійснення вбивства у Варшаві. Тоді ім'я ймовірної цілі не розголошували, але польський прем'єр Дональд Туск сказав, що ця людина є «незручною» для режиму Володимира Путіна.

Згодом RMF FM з'ясувало, що кіллер планував вбивство Васильєва.

Альберт Васильєв (Kyivstoner)
Альберт Васильєв (Kyivstoner)
фото з соцмереж

Раніше ФСБ висувала звинувачення проти українського репера. У РФ стверджували, що Васильєв нібито був причетний до організації постачання безпілотників для атаки на об'єкт у Підмосков'ї. За версією російської спецслужби, дрони нібито перевозили зі Словаччини через Польщу та Білорусь. Самого виконавця у Росії також внесли до переліку осіб, яких там вважають причетними до «екстремістської та терористичної діяльності».

Альберт Васильєв (Kyivstoner) народився 1991 року в Києві. Популярність здобув як автор гумористичних скетчів, а згодом став учасником реп-гурту «Грибы», який залишив у 2017 році та розпочав сольну кар'єру. До повномасштабного вторгнення артист працював, зокрема, над проєктами в Росії, за що зазнавав критики в Україні. Після 2022 року жив у США, а з 2024-го повідомляв, що мешкає із сім'єю у Словаччині. Має американський паспорт на ім'я Слевін Дадян. У 2025 році заявляв про підтримку українського народу у війні та негативно висловлювався про Володимира Путіна.

Нагадаємо, у червні 2026 року в польському місті Бяла-Подляська виявили вбитим відомого російського художника-акціоніста Семена Скрепецького (справжнє ім'я – Роберт Кузовков). Росіянина, який здобув популярність завдяки гострим сатиричним карикатурам на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, застрелили.

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Теги: росія Україна вбивство Польща Kyivstoner поліція

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