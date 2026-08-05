Румунія затопить у Дунаї чотири баржі: що відбувається

Влада країни сподівається підвищити рівень води біля АЕС на 10-12 см, інакше під загрозою може опинитися робота другого енергоблока

У Румунії в середу, 5 серпня, навмисно затоплять чотири баржі в Дунаї, щоб збільшити потік води до системи охолодження атомної електростанції «Чорнавода». До такого кроку влада вдалася після того, як через критичне падіння рівня води вже довелося зупинити один із енергоблоків станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Romania Journal.

Баржі затоплять у стариці Старий Дунай, щоб переспрямувати більший об'єм води з рукава Бала до водозабору системи охолодження АЕС. Дві з них завантажені скельною породою, видобутою на ділянці Пиржоая, ще дві доставили з міста Галац.

Затоплення стане продовженням екстрених робіт, розпочатих цього тижня. Раніше румунські фахівці здійснили контрольований підрив скельної формації Пиржоая, що дозволило підвищити рівень води в цьому районі приблизно на два сантиметри. Для підготовки барж також залучили важку техніку, яка подрібнила залишки скельної породи. Саме цей матеріал використали для заповнення суден, які після затоплення виконуватимуть роль підводних бар'єрів і змінюватимуть напрямок течії.

За оцінками румунської влади, реалізація проєкту має підвищити рівень води біля АЕС «Чорнавода» на 10-12 см. Це повинно забезпечити достатній обсяг води для безпечного охолодження ядерних реакторів.

Втім, гідрологи попереджають, що без додаткових заходів рівень Дунаю продовжить знижуватися на 2-3 см щодня і до 9 серпня може досягти позначки -233 см.

Ситуація вже вплинула на роботу енергосистеми країни. На початку тижня через нестачу води для охолодження був зупинений перший енергоблок АЕС «Чорнавода», що скоротило виробництво електроенергії в Румунії приблизно на 10% у період літньої спеки та підвищеного споживання. Влада також попереджає, що в разі подальшого падіння рівня води може виникнути потреба зупинити і другий енергоблок станції.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що через критичне обміління Дунаю Румунія провела контрольовані вибухові роботи у рукаві Бала. За допомогою підриву скельної породи влада намагалася перенаправити більше води до АЕС «Чорнавода», де через нестачу води для охолодження вже довелося зупинити один із енергоблоків.